Tras el bloqueo de Amazon, quedó desactivada la red social conservadora Parler, refugio de los seguidores de Trump

La red social conservadora Parler fue desactivada de internet este lunes, indicó un sitio especializado, después que Amazon advirtiese a la compañía que perdería el acceso a sus servidores por ser incapaz de moderar los mensajes incitando a la violencia.

El sitio de rastreo de internet Down For Everyone Or Just Me mostró a Parler desactivado justo después de medianoche local (8 GMT del lunes), lo que sugiere que sus dueños no consiguieron ningún otro proveedor de servicio.

Parler, cuya popularidad se disparó en las últimas semanas, se convirtió en un refugio para algunos internautas indignados con la política de moderación de las redes sociales como Twitter, que cerró definitivamente la cuenta de Donald Trump el viernes.

En la red conservadora se han difundido mensajes de apoyo a quienes irrumpieron en el Congreso e incluso algunos en los que se convocaban nuevas protestas contra el resultado de las presidenciales de noviembre, ganadas por el demócrata Joe Biden.

Amazon sigue así los pasos de Google y Apple, que ya retiraron Parler de sus plataformas de descargas. En una carta enviada a la red social, la compañía justificó la decisión por el aumento de “contenidos violentos”.

En una seria de entradas en Parler, su fundador, John Matze, confirmó el sábado que su aplicación no estaría disponible a partir del día siguiente y acusó a los gigantes tecnológicos de estar en “guerra contra la libertad de expresión”. Matz había adelantado en su perfil que podía que “la red social no esté disponible en internet durante una semana” tras la decisión de Amazon. “Vamos a hacer todo lo posible por encontrar un nuevo proveedor rápidamente”, agregó.

A sus inicios en 2018, Parler era sobre todo un territorio de extremistas, pero ahora atrae a conservadores más tradicionales, incluidos congresistas republicanos.

Cómo funciona Parler

Como otras plataformas alternativas a los gigantes Twitter y Facebook, Parler tiene normas más laxas respecto a la desinformación y los contenidos de odio que las redes tradicionales.

Parler (en francés, significa hablar) se presenta a sí misma como una plataforma de “libertad de expresión”. Fue creada por dos graduados de la Universidad de Denver, Matze y Jared Thomson. Según Sensor Tower, la app ha visto una ola de interés tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En la semana posterior, fue descargada más de 2 millones de veces por estadounidenses. La aplicación tiene aproximadamente 5 millones de instalaciones.

El funcionamiento de Parler es similar al de Twitter

En el sitio de la app, los fundadores señalan que se les ocurrió crear Parler porque estaban “agotados de la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”. La compañía tiene su sede en Henderson, Nevada, y según LinkedIn tienen entre 11 y 50 empleados. En la página, el discurso de bienvenida señala: “Habla con libertad y exprésate abiertamente, sin temor a ser eliminado de las plataformas por tus opiniones. Interactúa con personas reales, no con bots”.

La red social tiene una lógica similar a Twitter. Es posible seguir cuentas y el contenido aparece en un feed de noticias cronológicas. Los usuarios pueden publicar hasta 1.000 caracteres, pudiendo agregar fotos y GIFs a sus posteos. Es un espacio también muy usado para compartir noticias de sitios especializados.

También es posible comentar una publicación y buscar hashtags. Hay una función llamada “eco”, con un icono de megáfono, que funciona como el botón de retweet de Twitter, y un icono de voto positivo (una felcha hacia arriba) que sería un “me gusta”. Como otras redes sociales, es para mayores de 13 años.

(Con información de AFP)

