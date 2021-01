Qué es Parler, la red social adonde migraron los seguidores de Trump y que ya fue retirada de Google Play

Vista de la conversación del político estadounidense perteneciente al partido Republicano, Red Cruz mediante la red social Parler en San Francisco, California, Estados Unidos. EFE/Marc Arcas

Mientras Twitter suspendió de forma permanente la cuenta de Donald Trump y Facebook e Instagram lo hicieron de forma indefinida, Google anunció ayer que había retirado la aplicación Parler de su tienda de apps por permitir “contenido escandaloso” que podría incitar a la violencia, como lo sucedido días atrás en el Capitolio. Por su parte, Apple ha advertido a esta aplicación que podría ser eliminada de su App Store si no toma medidas para prevenir que sus usuarios planifiquen actividades violentas en su plataforma.

Parler se ha convertido en la red social de los republicanos y seguidores de Trump. “Estamos al tanto de las continuadas publicaciones en la app Parler que busca incitar a la violencia en curso en Estados Unidos”, señaló Google a AFP. Antes de los disturbios en el Capitolio, Parler estaba llena de conversaciones sobre armas y violencia organizada, luego del llamado del presidente Trump para que los partidarios se reunieran allí para respaldar sus afirmaciones de que “le robaron” las elecciones de noviembre.

En una entrevista realizada el miércoles por la noche, desde The New York Times le preguntaron al director ejecutivo de Parler, John Matze, cómo permitía que aparecieran en el sitio esas publicaciones que aparentemente estaban anticipando la violencia y convocando a llevar armas al Capitolio.

“Bueno, para la violencia y la defensa de la violencia, o la violencia específicamente, debe ser una amenaza clara e inminente. Y no sé, he sido testigo de lo que pasó hoy un poco, pero no estoy demasiado metido en las malas hierbas en estas cosas. No he visto mucha actividad ilegal. Quizás ha habido algunos, pero es una minoría de los casos”, respondió Matze.

En noviembre, los “conservadores influencers” hicieron un llamado para unirse a Parler. “Twitter ha ayudado al Partido Demócrata a robarse estas elecciones y ahora todo lo que dice Trump está siendo silenciado. Dile a todos tus conocidos que se pongan en contacto con Parler”, le dijo a sus más de 687.000 seguidores en Parler la activista de extrema derecha Laura Loomer (también suspendida años atrás en Twitter y Facebook por violar sus reglas).

Parler (en francés, significa hablar) se presenta a sí misma como una plataforma de “libertad de expresión”. Fue creada por dos graduados de la Universidad de Denver, Matze y Jared Thomson. Según Sensor Tower, la app ha visto una ola de interés tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. En la semana posterior, fue descargada más de 2 millones de veces por estadounidenses. La aplicación tiene aproximadamente 5 millones de instalaciones.

En el sitio de la app, los fundadores señalan que se les ocurrió crear Parler porque estaban “agotados de la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”. La compañía tiene su sede en Henderson, Nevada, y según LinkedIn tienen entre 11 y 50 empleados. En la página, el discurso de bienvenida señala: “Habla con libertad y exprésate abiertamente, sin temor a ser eliminado de las plataformas por tus opiniones. Interactúa con personas reales, no con bots”.

La red social tiene una lógica similar a Twitter. Es posible seguir cuentas y el contenido aparece en un feed de noticias cronológicas. Los usuarios pueden publicar hasta 1.000 caracteres, pudiendo agregar fotos y GIFs a sus posteos. Es un espacio también muy usado para compartir noticias de sitios especializados.

También es posible comentar una publicación y buscar hashtags. Hay una función llamada “eco”, con un icono de megáfono, que funciona como el botón de retweet de Twitter, y un icono de voto positivo (una felcha hacia arriba) que sería un “me gusta”. Como otras redes sociales, es para mayores de 13 años.

En junio de 2020, Matze le dijo a Fox Business que Parler es usada principalmente por conservadores, pero que también hay “individuos de izquierda” (“left-leaning individuals”) vinculados al movimiento Black Lives Matter que se han unido a la aplicación para “discutir con los conservadores”. En otra ocasión, el fundador de la app ha señalado a CNBC que no quiere que la aplicación sea una cámara de resonancia para los conservadores, y señaló que no le gusta ni el Partido Demócrata ni el Republicano.

“Nunca pretendimos que toda la empresa fuera pro-Trump. Gran parte de la audiencia está a favor de Trump. No me importa. No los estoy juzgando de ninguna manera”, dijo Matze a CNBC.

