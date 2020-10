iPhone 12 Pro Max: estas son las impactantes novedades de sus cámaras

(Foto: Apple Inc./Reuters)

Apple dio a conocer su nueva línea de iPhone 12. Si bien no se notan tantas diferencias entre estos nuevos modelos, uno de los principales distintivos son las cámaras del 12 Pro Max, el teléfono más grande y con mayores avances en toda la gama de estos dispositivos.

El cambio más relevante para este teléfono inteligente, el cual se acerca cada vez más a ser una cámara fotográfica, es que contiene un sensor primario totalmente distinto. Es un 47% más amplio y usa píxeles de 1.7 micrones, lo cual lo hace el más grande que haya usado Apple.

Aunque mantiene una resolución de 12 megapíxeles, el hecho de que el área de superficie sea más grande significa que podrá capturar más luz, lo cual debería producir resultados más limpios. A esto se le suma el nuevo objetivo f/ 1.6, con el cual Apple asegura se podrá mejorar el rendimiento en un 87% en entornos de poca luz, respecto al 11 Pro Max.

Otro elemento que diferencia la cámara del modelo 12 Pro Max del resto es que utiliza una tecnología de estabilización de imagen llamada cambio de sensor, la cual permite que el sensor se mueva en múltiples ejes a partir del movimiento externo. Este tipo de mecanismos se encuentran en las cámaras réflex o sin espejo.

De acuerdo con Apple, estas adiciones permiten que el teléfono duplique la velocidad de obturación, por lo que podría realizar exposiciones de hasta dos segundos en condiciones normales, lo cual podría significar la reserva del modo nocturno para los casos con panoramas muy oscuros.

Por último, el iPhone 12 Pro Max cuenta con un teleobjetivo más largo (65 mm f/ 2.2) que el del 12 Pro (52mm f/ 2.0), mismo que puede ser utilizado para “un encuadre más largo en el estilo clásico de retrato”. Asimismo, esta adición amplía el alcance del “zoom” óptico, pues pasa de 2X a 2.5x, aunque Apple lo comercializa como 5x por la combinación de lentes.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en que Apple mejora las capacidades de la cámara de su teléfono más grande y de hecho esto solía ser algo común. El iPhone 6 Plus y 6S Plus, por ejemplo, integraron estabilizador óptico (OIS), mientras que los modelos estándar no tenían esta capacidad. Asimismo, los iPhone 7 y 8 Plus, agregaron dos lentes, cuando los más pequeños únicamente tenían uno.

Tanto en el iPhone 12 Pro como en el iPhone 12 Pro Max, las cámaras pueden grabar en HDR de 10 bits y soportan Dolby Vision HDR. Además, junto con el nuevo procesador de señal de imagen (ISP), el chip A14 Bionic impulsa una mayor calidad en los archivos y potencia las capacidades de fotografía computacional.

Asimismo, los modelos iPhone 12 Pro también cuentan con el nuevo Apple ProRAW, que llegará a finales de este año, el cual combina el procesamiento de imágenes de múltiples fotogramas y la fotografía computacional de Apple con un formato RAW.

Los modelos Pro también integran tecnología LiDAR, que permite hacer escaneo de entorno y detectar objetos. Según la compañía, se trata de un escáner nuevo, que ofrece la capacidad de medir la distancia de la luz y utilizar la información de profundidad de píxeles de una escena.

"Esta tecnología ofrece experiencias de Realidad Aumentada más rápidas y realistas y mejora el enfoque automático seis veces en escenas con poca luz para una mayor precisión y un tiempo de captura reducido en fotos y videos”, destacó la empresa de Cupertino.

Los iPhones 12 Pro y 12 Pro Max estarán disponibles en 128GB, 256GB y 512GB. Se podrán reservar online a partir del 6 de noviembre y las entregas se harán desde el 13 de noviembre. El primero se comercializará a partir de los USD 999, mientras que el segundo será a partir de los USD 1.099.

