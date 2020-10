iPhone 12: cuánto necesitas ahorrar para poder comprar uno de los nuevos dispositivos de Apple en México

El iPhone 12 es compatible con 5G (Foto: Apple)

Como ya es tradición, Apple hizo su presentación de su nueva gama de teléfonos inteligentes, el iPhone 12. Sin embargo, en esta edición la empresa lanzó el mayor número de dispositivos en un solo evento.

En total fueron cuatro smartphones: el iPhone Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y el 12 Pro Max, estos dos últimos los más completos.

Una de las cosas que Apple ha destacado sobre los nuevos diseño es que son más ligeros y resistentes gracias a su nuevo cuerpo de cerámica junto con sus ya conocidos bordes de aluminio. Además, aunque a la vista parezcan iguales que la generación pasada, se sentirán mucho mejor en mano en comparación con cualquier otro iPhone.

Por otro lado, cada uno de ellos tendrá tres distintas capacidades de almacenamiento y cuentan con pantallas que van de las 5.4″ hasta las 6.7″. Asimismo, el rendimiento también será superior gracias a su nuevo procesador, que es el primero del mundo en un smartphone construido bajo el proceso de 5 nanómetros.

Los nuevos iPhone comenzarán a comercializarse en Estados Unidos en el mes de noviembre partiendo de los USD 699. Mientras que en México, Apple no ha confirmado a partir de qué fecha se harán las entregas de las preventas, pero sí los precios de partida de cada uno de ellos.

iPhone 12 Mini: Pantalla de 5.4″

- 64 GB: $19,999.00

- 128 GB : $21,499.00

- 256 GB: $24,499.00

iPhone 12: Pantalla de 6.1″

- 64 GB: $22,499.00

- 128 GB : $23,999.00

- 256 GB: $26,999.00

iPhone 12 Pro: Pantalla de 6.1″

- 128 GB : $27,499.00

- 256 GB: $30,499.00

- 512 GB: $35,499.00

iPhone 12 Pro Max: Pantalla de 6.7″

- 128 GB : $29,999.00

- 256 GB: $32,999.00

- 512 GB: $37,999.00

Cabe mencionar que a pesar de estos costos, la nueva gama de iPhone no incluirán adaptador de carga ni audífonos. Apple omitió estos elementos debido a su compromiso para que toda la red de producción y distribución de sus smartphones sea neutra en carbono en el año 2030. Y es que dejar de incluir estos accesorios reducirá las emisiones hasta en dos millones de toneladas de gases contaminantes, equivalente a las emisiones de 450 mil coches en un año.

Esta medida no es nueva, pues la compañía ya la implementó en los Apple Watch Series 6 y Watch SE, que no incluyen el adaptador para cargar batería. Algo que también ha hecho Nintendo con sus consolas mini.

De igual forma, como cada año, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su disgusto por los nuevos diseños y altos costos; no obstante, también hubo burlas hacia los fieles compradores de la marca, que sin importar las características y precios harán lo que sea para conseguirlos.

“Menos mal ya casi sale el iPhone 12 para que baje el precio del 11 y poder comprarme el 10”, “La gente no sé de qué se enoja que el iPhone 12 no traiga cargador, si tienen casi 30,000 pesos para comprarse un teléfono igual tienen para comprar un cargador”, “Estoy entre el iPhone 12 Pro y dar el enganche de un carro”, “¿Que si me voy a comprar el iPhone 12? ¡Claro que si! Allá por el 2028 pero me lo compraré”, fueron algunos de los comentarios.

