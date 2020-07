Ya se puede reservar el próximo Samsung Galaxy en Estados Unidos

Samsung presentará 5 nuevos dispositivos el 5 de agosto.

“Sé el primero en experimentar el nuevo Galaxy”, se lee en el sitio oficial de Samsung Estados Unidos donde se ofrece la opción de reservar con antelación el próximo smartphone que lanzará la compañía surcoreana el 5 de agosto. Si bien no se menciona el nombre del celular, se puede especular que hace alusión al Samsung Galaxy Note 20, que se presentará en la fecha mencionada. Claro que no se puede descartar que también haga referencia al Galaxy Fold 2 que, si bien no está confirmado, se cree que también se lanzaría en esa misma fecha.

Los usuarios que reserven con anticipación obtendrán un crédito a favor de USD 50 para cuando completen la solicitud de compra, que ocurrirá cuando se habilite la preventa, algo que todavía no se sabe cuándo será. Ese dinero se podrá utilizar para adquirir accesorios, tablets o relojes inteligentes. En la página para hacer esta reserva se debe incluir nombre, apellido, correo y código postal. Está pensado para usuarios que residen en Estados Unidos.

Qué se sabe del próximos Samsung Galaxy Note 20

Filtraciones de imágenes de Samsung Galaxy Note 20

De acuerdo con filtraciones y algunos rumores que surgieron en el último tiempo, el próximo buque insignia de Samsung vendrá en al menos dos versiones. La versión base tendrá una pantalla Super Amoled de 6,7 pulgadas a 60 Hz. Además, contará con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de capacidad de almacenamiento y una batería de 4.300 mAh.

La versión Ultra vendrá con pantalla Amoled de 6,9 pulgadas a 120 Hz. Se cree que tendrá un procesador Qualcomm Snapdragon 865 o Eyynos 990, según el mercado. Además, ofrecerá 12 GB de memoria RAM y 512 GB de capacidad de almacenamiento interno.

En ambos casos el lector estará integrado a la pantalla e incorporará tres o cuatro cámaras traseras. La versión Ultra contará con una cámara principal de 108 MP, con enfoque láser, un gran angular de 12 MP y un sensor telefoto de 12 MP. Además ofrecería de zoom 50 aumentos, según el sitio WinFuture.

El mismo portal anticipó que el Note 20 Ultra estará preparado para ofrecer una experiencia de juegos en la nube con Xbox Game Pass, gracias a un acuerdo con Microsoft. El celular incluiría uno 90 juegos de Xbox Game Pass gracias a Project XCloud.

imágenes difundidas en el canal de YouTube Jimmy Is Promo.

En cuanto al S-Pen, y según las imágenes que se difundieron desde el canal de YouTube Jimmy Is Promo, la base del lápiz óptico se movió al lado izquierdo del teléfono en lugar del derecho. Y los botones también cambiaron de lado.

A su vez el lápiz tendrá una nueva función que permitirá que se lo utilice como puntero. Será posible elegir un color para dar un efecto de puntero láser al S-Pen. Por su parte, el sitio Winfutre dijo que tendría una latencia mejorada de 9 milisegundos.

El 5 de agosto es el gran evento de Samsung donde, además de presentar el Galaxy Note 20, se daría a conocer el nuevo plegable, Galaxy Fold 2 y otros tres nuevos dispositivos. En cuanto al Fold 2, el sitio ETNews dice que el nuevo plegable tendrá 6,23 pulgadas en la parte externa y una pantalla principal de 7,7 pulgadas. Otros rumores apuntan a un sensor principal de 64 MP, así como un gran angular y un teleobjetivo de 12MP.