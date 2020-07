Qué es y cómo funciona Zello, la aplicación que se popularizó durante esta cuarentena

Zello creció en popularidad durante este año.

Zello es una aplicación gratuita que se puede descargar al móvil para que lo puedas utilizar como si fuera un walkie talke, es decir que te da la opción de configurar un botón para poder comunicarse en tiempo real a través de una red de datos o wifi.

Funciona como un chat gratuito. Al presionar sobre el botón en pantalla se graba y envía el mensaje de voz que, cuando llegue al smartphone del destinatario, se reproducirá de forma automática sin que sea necesario que abra la app ni haga clic para escucharlo.

La transmisión es en tiempo real. Además de contactarse con usuarios uno a uno, también es posible unirse a canales privados y públicos con hasta 6.000 usuarios. Es compatible para utilizar con auriculares bluetooth, está disponible para iOS y Android y puede configurarse para que esté inactivo durante determinadas franjas horarias.

Tienen notificaciones push y además de compartir mensajes de voz es posible compartir mensajes. El servicio también se puede utilizar en la PC.

La app tiene más de 110 millones de usuarios alrededor del mundo y se volvió particularmente popular en esta época de pandemia, donde hubo cuarentena y otras medidas de distanciamiento social porque permite conectarse de forma sencilla y puede ser muy útil en situaciones de emergencias.

Cómo comenzar a usarla

Se descarga la aplicación al móvil, que pedirá acceso a la agenda de contactos, micrófono y permisos para administrar llamadas. Luego se configura un perfil, seleccionando nombre de usuario, que se vinculará al teléfono y correo. La aplicación también tiene acceso al almacenamiento, ubicación (por GPS y red), la cámara y el ID del dispositivo.

Otras aplicaciones para convertir al celular en un walkie talkie

VoicePing

La app está disponible para iOS y Android.

La aplicación reproduce los mensajes en tiempo real, incluso con el teléfono bloqueado. Permite comunicaciones 1 a 1 así como en chats grupales de hasta 200 contactos.

Voxer

Voxer está disponible para iOS y Android.

Esta herramienta está disponible para iOS y Android y al igual que Zello, es un servicio de mensajería PTT (pulsar para hablar). Además de enviar mensajes permite mandar fotos, ubicación y crear mensajes aún sin conexión que se enviarán cuando se conecte el usuario a la red.

Two Way

La app tiene una interfaz muy sencilla de usar.

Two Way es una aplicación de estilo walkie talkie, como las mencionadas anteriormente, que permite que cualquier número de usuarios se comuniquen entre sí al instante. No es necesario registrarse. La interfaz es muy sencilla de usar. Se puede seleccionar el número o ubicación del canal usando un mapa y hablar con cualquier persona en el mismo canal.

HeyTell

HeyTell

HeyTell es una aplicación de mensaje de voz que permite comunicarse en tiempo real. No es necesario crear una cuenta, basta con iniciar la app, elegir un contacto con quien contactarse (que al igual que en todos los casos debe también tener instalada la app) y pulsar el botón para hablar.

Walkietooth

walkietooth sólo está disponible para Android.

Esta app está disponible sólo para Android. Se puede establecer conexión por medio de wifi y bluetooth. La herramienta podría utlizarse, dentro del hogar, como un monitor para bebés, por ejemplo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Google Fotos: cómo ver todas tus imágenes en un mapa geolocalizado

Twitter sumó una función para incluir mensajes de voz en los tuits

Tinder añadirá videollamadas a la aplicación