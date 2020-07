Mercado de apps en América Latina: menos aplicaciones chinas y más brasileñas

América Latina está descargando menos apps chinas (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La pandemia por COVID-19 ha disparado el consumo de apps móviles a nivel global. Uno de los últimos reportes de App Annie señala que los usuarios gastaron más de USD 23.000 millones en aplicaciones durante el primer trimestre de 2020. Apple se quedó con dos tercios de ese total, creciendo el consumo de dinero en iOS un 5% respecto del año anterior.

Los países que más gastaron dinero en apps fueron Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Las categorías de juegos y entretenimiento son las que más ingresos han registrado. Y, ¿qué sucede con el mercado de apps en América Latina?

Según la primera edición de “State of App Marketing in Latin America”, reporte de la plataforma AppsFlyer con sede en San Francisco, California, la instalación de apps creció 29,3% en América Latina y se espera que en 2022 la inversión en campañas de marketing de las aplicaciones latinoamericanas alcance USD 6.900 millones.

Brasil creció 55% en el número total de instalaciones en el último año y es el país con mayor y más rápido crecimiento de la región. Colombia mostró un crecimiento de 15% en el número promedio de instalaciones por aplicación, el mayor crecimiento de la región, y en los últimos 2 años, el país creció 35% en instalaciones.

En México aumentaron un 65% los ingresos de las aplicaciones generados por la pandemia del COVID-19. En Brasil, en tanto, el aumento de ingresos de las apps por la pandemia fue del 50%. Colombia y México son, respectivamente, mercados en ebullición en cuanto a la adopción e inversión de sus aplicaciones locales.

“La sustentabilidad de una aplicación, hoy más que nunca, depende de las audiencias de calidad. Por eso los marketers de aplicaciones ya no sólo deben enfocarse en el volumen de instalaciones, sino también en los usuarios con más probabilidades de involucrarse y comprometerse con sus servicios. Centrarse en los datos posteriores a la instalación les permite determinar cómo son sus audiencias ideales, y entender qué canales, qué campañas y qué medios los han originado”, señaló Daniel Junowicz, director general para América Latina en AppsFlyer.

El estudio es un agregado anónimo de datos que surge de 1.100 millones de instalaciones de aplicaciones no orgánicas (es decir, que no fueron bajadas de forma espontánea o voluntaria, buscando en la tienda), 1.800 millones de instalaciones orgánicas, de un universo de 3.500 aplicaciones con más de 1.000 instalaciones no orgánicas por mes y 27 millones de usuarios de pago.

Menos apps chinas, más brasileñas

Reporte del mercado de apps (AppsFlyer)

El reporte señala que la proporción de aplicaciones chinas, entre las 200 principales apps móviles de América Latina, disminuyó un 56% desde 2018. Mientras tanto, la cuota de aplicaciones brasileñas creció 125%. Además, el 9.2% de las instalaciones de aplicaciones de ecommerce en Brasil se convierten en usuarios que generan ventas. Es casi el doble en comparación con otros mercados líderes en la región.

Las instalaciones de apps en Brasil son las que más se convierten en usuarios de pago en categorías como delivery de comida, en primer lugar; otros servicios; compras; viajes; estilo de vida; educación y finanzas, entre otras. Estimulado por el crecimiento económico y el tamaño de la población total, Brasil ha representado más de la mitad del gasto publicitario para la instalación de aplicaciones en 2019 (USD 1.800 millones). Si bien el reporte no brinda nombres, son apps enfocadas en marketing digital que impulsan las descargas y el ecommerce.

La suma es relativamente baja debido al costo promedio de los medios en el país, que es de apenas USD 0.75 por instalación. Al comparar el costo por instalación en América Latina con los países desarrollados (en Estados Unidos, USD 3 y Japón, USD 3.20), los países latinoamericanos tienen la ventaja de seguir desarrollando sus mercados locales a un costo relativamente bajo.

En general, el mercado de aplicaciones móviles de América Latina se desarrolla a un ritmo asombroso, pero la posibilidad de que una app sea descubierta orgánicamente en la tienda de aplicaciones es prácticamente inexistente, han señalado desde AppsFlyer. Por eso, la inversión en marketing es necesaria para generar demanda.

Además, desde 2018, se ha producido una disminución de la proporción de aplicaciones chinas entre las 200 principales aplicaciones de América Latina. Se descargan menos apps de origen chino, aunque TikTok sería una gran excepción, ya que la red social es una de las apps sociales que más ha crecido en la región, de acuerdo a otros reportes.

Cambia el mercado con la pandemia

(AppsFlyer)

Por otro lado, observando algunos meses atrás, mientras Europa y Estados Unidos estaban en medio del pico del COVID-19, el mercado de América Latina parecía más tranquilo (cuando aun no había llegado el número significativo de casos). Sin embargo, semanas después, los mercados se han visto muy afectados, con un número de casos cada vez mayor y 3 mercados locales entrando en la lista de los 10 principales epicentros de brotes de coronavirus.

Mayo de 2020 ha mostrado un aumento general de los ingresos totales en Brasil (+15%) y México (+6%), tras una caída de un 11% (en promedio) de las instalaciones no orgánicas durante este período.

Las más descargadas y desinstaladas

Los ingresos de las aplicaciones de compras continúan creciendo mientras que las instalaciones disminuyen ligeramente. La demanda de entrega en línea continua su tendencia ascendente, con un aumento de un 20% de los ingresos en las últimas 6 semanas.

Los ingresos de las aplicaciones de juegos están creciendo mientras que las instalaciones están cayendo. A pesar de la disminución de las instalaciones no orgánicas (-23%) y orgánicas (-6%), se percibe un crecimiento general de los ingresos de un 14%, afectado por un aumento en el uso de un 8%.

Las instalaciones no orgánicas de aplicaciones de citas han caído, pero los ingresos aumentan. Las aplicaciones para citas en Brasil tuvieron un aumento de los ingresos de un 175%. Además, el reporte observa una desinstalación masiva de aplicaciones en América Latina. Las categorías de negocios, educación y viajes están en el top 3 de las verticales que tienen menor desinstalación. En la Argentina, México y Brasil, la vertical con mayor desinstalación es Juegos Híper Casual y en Colombia, Juegos Hardcore

Apps fraudulentas

Las aplicaciones que no son de juegos son atractivas para los defraudadores. Este patrón se da porque los equipos de marketing móvil de las empresas de juegos están cada vez más preparados para que no sea fácil hacerles fraude. En cambio, un banco o un retail, por ejemplo, no se encuentran hoy tan preparadas en la adquisición de usuarios móviles de alto valor. Tienen equipos más chicos y con menos experiencia, y esto los convierte en una presa más fácil para los defraudadores.

Los ataques de phishing contra dispositivos móviles se incrementaron durante el último mes, señala una investigación de Kaspersky. De febrero a marzo de este año, la compañía de ciberseguridad detectó un aumento del 20% en la Argentina, 35% en México, 65% en Colombia, 83% en Chile, 117% en Perú y 124 % en Brasil, un crecimiento que está directamente relacionado con los numerosos mensajes maliciosos que circulan en WhatsApp aprovechando el interés del público sobre la pandemia.

¿Existen apps falsas que sirven solo para descargarlas y robar información de los usuarios? “ Si existen, pero mayormente están camufladas como juegos u otras apps. Por ejemplo TikTok se roba de todo y es una app que parece normal. No sería phishing, sería malware o malware espía camuflado en una app benigna. ¿Cómo detectarlas? Mirando los permisos que te pide cuando se instala es una manera bastante fácil de ver si está pidiendo acceso a cosas del teléfono que en realidad no necesita. Ese es un buen punto ”, responde a Infobae Sheila Berta, especialista en ciberseguridad.

Hallazgos destacados para la Argentina

Las categorías más descargadas en la Argentina son Juegos, Servicios, Social, Fotografía y Entretenimiento. La instalación de aplicaciones creció 19,7% en comparación con 2019. Finanzas es la vertical con el CPI (Costo por Instalación) más alto: USD 1.83.

Además, viajes es la vertical que más convierte a usuarios de pago, en un 8,7%. Juegos Casual es la vertical con más desinstalaciones dentro de los 30 días (75,4 %) y Negocios registra el mayor nivel de fraude de instalaciones con 55,8%. El fraude por bots alcanza el 64%, el más alto de la región.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cómo eliminar aplicaciones no deseadas de tu celular

Crecen los reclamos por las fallas en CuidAR, la aplicación que deben utilizar los trabajadores esenciales