“En un mundo de personas hiperconectadas que usan teléfonos que no controlan o comprenden del todo, quería algo que fuera completamente mío, personal y absolutamente táctil, y que a la vez que me diera una excusa para no enviar mensajes de texto”. Con esa premisa en mente, la ingeniera Justine Haupt se dispuso a inventar un móvil con disco giratorio.