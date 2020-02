Además, agregó, la popularidad de los ambientes de inmersión en video juegos a la que apuntan los hoteles Atari atrae a otros: a mediados de 2020, Universal Studios de Japón inaugurará un Super Nintendo World de tamaño real. En ese contexto, Murphy dijo a The New York Times que el plan de la cadena hotelera de la marca pionera es crear “un ecosistema en el cual los jugadores puedan comer, dormir y jugar”, y que su objetivo consiste en que “la gente entre y no se quiera ir, porque hay una enorme cantidad de interacción”.