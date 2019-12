“Creo que la forma en que encontramos a nuestras parejas es una elección personal. Mientras que algunos usan aplicaciones de citas, otros eligen no hacerlo. Mientras que algunos piden a amigos o familiares que los ayuden a encontrar parejas, otros prefieren buscar de forma más privada. Y, mientras algunos buscan asesoría genética antes de tener hijos, otros no. Del mismo modo, mientras que algunos tomarán medidas al enterarse de que el niño que llevan es probable que nazca con una enfermedad genética grave, otros no verán ninguna razón para tomar medidas. Todas estas son elecciones personales, y mi objetivo es proporcionar información y opciones para aquellos que buscan aportes”, destacó Church.