La compañía de inteligencia artificial (IA) estadounidense Kneron compartió un video con el medio estadounidense The Verge en donde mostró una serie de pruebas realizadas a terminales de reconocimiento facial en China a partir de las cuales parecía engañar a estos sistemas. Los estudios se llevaron a cabo en las terminales de AliPlay y WeChat, no obstante, el portal especializado en temas de tecnología no difundió los videos a petición de la empresa.