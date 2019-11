El gran cuestionamiento que hacen estos artistas, así como las trabajadoras sexuales que también dicen haber sido censuradas, es que la plataforma no aplica sus reglas de modo equitativo. La famosa directora de cine erótico Erika Lust, hizo un comentario al respecto. “Los Dan Bilzerians del mundo son libres de seguir enviando su mensaje misógino de que las mujeres son solo accesorios para su lujoso estilo de vida. Cuando Dan publica una foto usando a una mujer desnuda como mesa para descansar su trofeo, no es censurado ", dijo Lust al sitio The Next Web.