La fecha límite para presentar un reclamo ante las autoridades es el mes de julio de 2020. No obstante, el acuerdo no tendrá la aprobación final de la corte hasta abril del próximo año. Cabe decir que los usuarios pueden excluirse del acuerdo colectivo hasta el seis de marzo de 2020 y continuar la demanda por su parte, pero no sería acreedor a ninguno de los beneficios que se podrían obtener de este.