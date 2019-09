De acuerdo con la empresa de Mountain View, el precio de esta plataforma es de USD 4.99 al mes y se incluyen más de 350 aplicaciones y juegos, incluidos el bello Monument Valley, Risk e incluso Star Wars: Knights of the Old Republic; sin embargo, el objetivo de Google es no limitarse a aplicaciones para el entretenimiento de los usuarios, sino que también contemplará contenido relacionado con la salud y la fotografía.