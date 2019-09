Dado que todos estos datos están alojados en la propia red de distribución de contenidos de Facebook, el método también se aplica al contenido privado publicado en Facebook. Un amigo o seguidor de un usuario puede usar una dirección de URL para compartir ese contenido con terceros que no son amigos ni seguidores del usuario. Cabe destacar que mientras Instagram rastrea quién ve su contenido en la aplicación, no rastrea quién está mirando su contenido a través de URLs públicas. Esto significa que si alguien compartiera públicamente las imágenes o vídeos privados de un usuario sin su permiso, este no tiene forma de descubrir quién lo ha hecho ni cuánta gente lo ha visto.