Más que un asesor, funciona como un gran controlador del amor. ¿Para qué tomar decisiones cuando la inteligencia artificial cuenta con mejores herramientas para evaluar lo que es bueno para nosotros? ¿O acaso eso no es así? Sí, la serie presenta siempre un futuro distópico donde las aplicaciones de la tecnología dan miedo. Y si bien no hay que "enloquecer" de preocupación, no deja de ser una llamada de atención sobre el alcance que puede tener cualquier avance tecnológico si, como humanos, no nos encargamos de mediar y regular el impacto que puede tener en nuestra vidas.