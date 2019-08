"Fundamentalmente, no hay restricciones físicas en el tren de potencia de hidrógeno que no permitan su uso en un avión grande para largas distancias", dijo Miftakhov. Los cilindros hacen más pesados a los aviones, por eso no podrían viajar lejos, pero según el CEO, la mitad de los vuelos globales son de 800 km o menos.