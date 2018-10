La combinación de estos tres errores fue responsable de generar la vulnerabilidad: al usar la función "Ver Como" para visualizar tu perfil como lo vería un amigo, el código no eliminó la 'composición' que permite a las personas desear feliz cumpleaños. Eso hizo que la función para subir vídeos generara un token de acceso cuando no debía hacerlo; y el token de acceso generado no era para ti, sino para quien era mirado. Ese token de acceso estaba luego disponible en el HTML de la página, que los atacantes pudieron extraer y explotar para iniciar una sesión como si fuera otro usuario.