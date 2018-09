Continúa: "TCP es un protocolo que tiene estado, significa que no se pueden inyectar paquetes. Realiza chequeos para que eso no ocurra y tiene un número de secuencia, que funciona como un contador. Esto hace que no se inyecten paquetes en el medio, porque si lo hago, me puedo hacer pasar por la persona atacada. Y eso siempre es malo en internet".