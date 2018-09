"No funciona muy bien en celulares, al menos en Android, y no todo el mundo está tanto tiempo enfrente de una computadora como yo. Además, mucha gente no sabe qué es un email (lo tienen configurado porque alguien en la familia o quien les vendió el teléfono se lo creó, pero no saben usarlo) y Slack no tiene login con Facebook o con teléfono", señala la desarrolladora, miembro del grupo de Slack "Las de sistemas".