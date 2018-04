Pero en Far Cry 5 no se trata de llegar al destino final, sino de disfrutar el viaje. Y ahí es cuando verdaderamente brilla. Hope County es un lugar hermoso. Quizás no tan exótico como una isla paradisíaca o montañas en el Himalaya, pero la construcción de este enorme condado con sus montañas, bosques, lagunas, rutas y cuevas escondidas es hermosa. Los detalles están por todos lados dentro de las 3 regiones principales. Inspirado principalmente en zona de Montana, el mapa es inmenso. Cruzar el territorio de punta a punta en helicóptero puede tomar varios minutos.