Como era de esperar, este equipo figura en el listado. Se trata de una versión en miniatura de la consola Super Nintendo que marcó la generación de los 90. Su regreso al ruedo fue uno de los anuncios más esperados (y festejados) por fanáticos gamers y amateurs con nostalgia retro.Cuenta con 21 juegos integrados en su biblioteca, entre los que se destacan Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past, entre otros.