Turismo accesible: qué hacen las ciudades más inclusivas del mundo para mejorar la experiencia de los viajeros

A la hora de concretar un viaje, las personas con discapacidad tienen que sortear una serie de obstáculos. Barreras edilicias, ausencia de planificación urbana, poca información en las agencias de viajes y medios de transportes que no contemplan la accesibilidad son algunos de ellos. Según el Banco Mundial, mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 15 % de la población del mundo. “Los Gobiernos y el sector privado deberían ver el potencial de inclusión del 15 % al 17 % de la población como un mercado aún no aprovechado, como una sólida inversión en la inclusión social. Algo que podría beneficiar a grandes franjas de la población”, dijo Charlotte V. McClain-Nhlapo, asesora global en discapacidad del Banco Mundial, antes de la pandemia. Por supuesto no hablaba específicamente de fomentar el turismo inclusivo, pero su afirmación lo incluye. Por ello, desde diferentes organizaciones y Estados, se promueve el turismo accesible.

“La accesibilidad es un elemento crucial de toda política de turismo responsable y sostenible. Es una cuestión de derechos humanos y es también una extraordinaria oportunidad de negocio. Por encima de todo, debemos darnos cuenta de que el turismo accesible no solo es bueno para las personas con discapacidad o con necesidades especiales, es bueno para todos”, aseguró el ex secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Taleb Rifai en el documento Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para todos, publicado en 2014.

Según esta organización, el turismo accesible no consiste solamente “en permitir el acceso de las personas con discapacidad, sino que tiene en cuenta también la creación de entornos de diseño universal que puedan ayudar a las personas que sufren una discapacidad temporal, a las familias con niños pequeños y a una población cada vez más envejecida, además de ofrecer un entorno más seguro de trabajo para los empleados”.

El acceso a las playas de Barcelona; en algunas de ellas se puede acceder a sillas anfibias y a acompañamiento para entrar al mar. (Imagen: AFP)

El sector turístico ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia de la COVID-19, aunque la recuperación durante este año es sostenida. Según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, la actividad tuvo un aumento interanual del 182 % entre enero y marzo de 2022. Los destinos de todo el mundo recibieron 117 millones de llegadas internacionales, frente a los 41 millones del primer trimestre de 2021. En este contexto, el turismo accesible aparece como un reto para dar más oportunidades y favorecer el crecimiento.

Betina Anzilutti es la directora ejecutiva del Instituto Noun Eventos, radicado en Santa Fe y especializado en turismo accesible. Desde 2005 brinda capacitaciones virtuales y asincrónicas orientadas exclusivamente a la formación de profesionales de la industria del turismo. Lo primero que aclara es que si las ciudades no son 100 % accesibles tampoco lo será el turismo.

“Todavía estamos en una etapa en que palabras como ‘accesibilidad’ o ‘inclusión’ son más moda que realidad”, argumenta. “Tomamos la Argentina como ejemplo: las veredas son poco transitables, los buses de pisos bajos son minoría, las playas de las ciudades balnearias no son inclusivas”, agrega.

Anzilutti remarca que en el país existen pocas agencias de viajes dedicadas al diseño de experiencias turísticas totalmente accesibles y los establecimientos en su mayoría no cumplen con condiciones básicas.

—¿Qué ciudades del mundo pueden ser tomadas como ejemplos en materia de turismo accesible?

— Las tres grandes ciudades más accesibles son Singapur, Denver y Barcelona.

Singapur, rascacielos y accesibilidad

“En Singapur, las estaciones de metro tienen ascensores prioritarios, indicadores visuales y audibles en ascensores y plataformas, baños accesibles para sillas de ruedas”, describe Anzilutti. El metro es el medio de transporte público más utilizado para moverse, ya que es rápido, seguro y económico. El Mass Rapid Transit (MRT) —en castellano Tránsito Masivo Rápido— funciona desde 1987 y es el segundo metro más antiguo del Sudeste Asiático. Cinco líneas recorren la ciudad y tiene 150 estaciones totalmente accesibles.

“Las paradas de autobús público están libres de barreras. Los autobuses son accesibles en silla de ruedas al igual que los taxis, con aplicaciones como Grab, que ofrecen asistencia adicional a los usuarios en sillas de ruedas”, agrega la especialista. Calles y pavimentos bien mantenidos y superficies lisas en todas partes se entremezclan con los rascacielos de esta ciudad-Estado del Sudeste Asiático que fue fundada como una colonia comercial británica en 1819. También el teleférico de Singapur, que va del puerto hasta la isla de Sentosa, es accesible.

Entre sus atracciones turísticas están Los Jardines de la Bahía, un parque de 101 hectáreas levantadas en tierras ganadas al mar, adyacente a la reserva marítima. Detrás del Hotel Marina Bay Sands el recorrido por los jardines es totalmente accesible. Ahí mismo también es posible alquilar sillas de ruedas.

El transporte público de Denver es de bajo costo y las personas con discapacidad pagan la mitad, además de que se puede acceder a un servicio de vehículos puerta a puerta. (Imagen: Pixabay)

Denver: transporte público y veredas planas

Denver es la capital y la ciudad más grande del Estado de Colorado en los Estados Unidos. “El transporte público es muy accesible y las personas con discapacidad pagan el 50 % de las tarifas. Para los pasajeros que no pueden usar el tren o los autobuses, el Programa Access-a-Ride ofrece vehículos que los trasladan de puerta a puerta todos los días de la semana”, describe Anzilutti.

El programa brinda transporte a pasajeros que por sus discapacidades no pueden viajar en los autobuses regulares, quienes luego de utilizarlo pueden calificarlo, para su certificación según las pautas establecidas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). En la ciudad-condado ubicada en el valle del río Platte Sur en High Plains, al este de la Cordillera Front en las Montañas Rocosas “las veredas son accesibles para sillas de ruedas, están en buen estado y son relativamente planas”, agrega la especialista.

Barcelona, en obra

La semana pasada, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España Raquel Sánchez presentó el anteproyecto para ampliar y mejorar la estación Barcelona-Sants, que pretende transformar y reordenar el edificio y sus accesos —y la plaza de Països Catalans, que está enfrente— con el objetivo de adaptarla al nuevo concepto de ciudad y convertirla en un referente de la movilidad del futuro. La estación ya es un ejemplo de accesibilidad. Cuenta con servicios diseñados específicamente para ayudar a los viajeros con movilidad reducida. Está totalmente adaptada para el uso de sillas de ruedas y el personal está capacitado para orientar a las personas con problemas de visión o de audición. Por ahí circulan cada año 46 millones de pasajeros y con el nuevo proyecto se espera un incremento de 12 millones para 2030.

El metro de Barcelona será totalmente accesible antes de 2025. En la actualidad existen siete estaciones a las que las personas en silla de ruedas, con movilidad reducida o mayores no pueden acceder. Este año, también, se incorporaron nuevos trenes que cumplen con los criterios de accesibilidad. Además de tener puertas y pasillos más amplios, cuentan con cuatro espacios para personas con movilidad reducida que están sensorizados y las puertas más próximas tienen apertura automática en todas las estaciones.

Los asientos reservados son rojos en lugar de grises, los botones de aviso para alertar al conductor que se necesita más tiempo para poder bajar también están a baja altura y las puertas están pintadas de rojo en el exterior para contrastar con el blanco y hacerlas más visibles. Para hacer el espacio más accesible, “se ha incorporado esta mirada desde el inicio del diseño” en lugar de corregir aspectos concretos, dijo la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet.

Luxemburgo ganó este año el Access City Award de la Unión Europea, por su “enfoque de diseño para todos”. (Imagen: AFP)

“Las calles de la ciudad son en general planas y están en buen estado. El famoso mercado de La Rambla, la Boquería se encuentra a lo largo de veredas planas, uniformes y amplias”, dice Anziluttis. En tanto, en un sitio emblemático como La Sagrada Familia, las personas con discapacidad no tienen que hacer cola y sus acompañantes pueden ingresar gratis. Hay audioguías en 15 idiomas diferentes y signoguías. La basílica, de todos modos, continúa en construcción y los cambios que se producen pueden afectar a la movilidad. Por ende, existe un punto de encuentro para los visitantes con discapacidad: la oficina de información situada en la calle Sardenya.

Las playas de Barcelona son otro ícono de la accesibilidad. Cuentan con el servicio de ‘apoyo al baño’ para facilitar el acceso al mar de las personas con discapacidad física o movilidad reducida. El proyecto comenzó en las playas de Nova Icària, Sant Miquel y la zona de baños del Foro. El servicio incluye áreas con vestuario inclusivo, sillas anfibias, grúa elevadora, chalecos salvavidas y parasoles. Además, hay un equipo de socorristas acuáticos que atienden a las personas con movilidad reducida que necesiten ayuda personal para acceder al agua.

Singapur, el Estado-ciudad del sudeste asiático, es desde su aeropuerto hasta sus veredas entre rascacielos uno de los lugares más accesibles del mundo. (Imagen: AFP)

Luxemburgo, la premiada en Europa

Este año, la ciudad de Luxemburgo ganó el Access City Award. Situada en un terreno con abruptos acantilados y profundos valles, Luxemburgo no es un lugar sencillo para la accesibilidad. No obstante, la filosofía de las autoridades fue planificar y llevar a cabo medidas en consulta directa con las personas con discapacidad. El jurado de expertos en accesibilidad de la Unión Europea otorgó el reconocimiento a la ciudad por su amplia gama de soluciones innovadoras.

“Gracias a su enfoque de diseño para todos, la ciudad es inclusiva no solo de personas con discapacidad, sino también de mayores, migrantes y turistas. Esto significa diseñar productos y servicios para que sean accesibles para aquellos con y sin discapacidades u otros factores limitantes”, valoró el jurado.

Betina Anzilutti, capacitadora en turismo accesible, aclara que “mientras las ciudades no sean cien por ciento accesibles, el turismo tampoco lo será”. (Imagen: gentileza Betina Anzilutti)

El Departamento de Integración y Necesidades Especiales de la ciudad actúa como punto de contacto para las personas con discapacidad. Trabaja en conjunto con las organizaciones del colectivo para mejorar constantemente los servicios de accesibilidad y ese trabajo mancomunado también fue valorado por el jurado de la UE.

El museo Villa Vauban tiene una exposición que los visitantes pueden descubrir a su manera, según sus capacidades motoras o cognitivas. Incluye, entre otras cosas, esculturas prácticas y modelos táctiles de algunos cuadros, información multilingüe y en lenguaje claro.

En Luxemburgo, los letreros en las estaciones y andenes ferroviarios incluyen pictogramas que ofrecen orientación hacia pasamanos, ascensores y espacios de estacionamiento reservados. Las pantallas poseen una función de lectura de textos y la información importante se comunica mediante sistemas automatizados de información audible.

“Imagine que quiere tomar un autobús, pero no puede subir. O que su hijo no puede jugar con otros niños, porque el parque de recreo no es accesible. La accesibilidad marca una diferencia real en la vida cotidiana. Es cuestión de autonomía e igualdad. Esta es la razón por la que reconocemos, mediante el Premio Ciudad Accesible, los esfuerzos por hacer que las ciudades sean más accesibles e inclusivas. Felicito a la ciudad de Luxemburgo, ganadora de este año, por su compromiso con la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad”, dijo Helena Dalli, comisaria europea de igualdad, durante la entrega de premios de este año.

El 2022 es el Año Europeo del Ferrocarril, en este marco se le otorgó una mención especial a la ciudad portuguesa de Oporto por “mejorar la accesibilidad de sus estaciones ferroviarias”. La Comisión Europea recibió cuarenta candidaturas para el premio. Las ciudades de Helsinki (Finlandia) y Barcelona (España) quedaron en segundo y tercer lugar.

Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN.