La nueva batalla legal que impulsa el príncipe Harry contra medios en el Reino Unido

El príncipe Harry de Gran Bretaña llega para asistir al inicio del juicio de nueve semanas contra Associated Newspapers, editor del Daily Mail, al que el príncipe Harry de Gran Bretaña y otros están demandando por acusaciones de violaciones de privacidad que datan de hace 30 años, en el Tribunal Superior de Londres, Gran Bretaña, el 19 de enero de 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Millones de dólares están en juego cuando el príncipe Harry regresó a la corte el lunes para el tercer y último capítulo de su búsqueda legal para dominar a los tabloides británicos.

Harry, también conocido como el duque de Sussex, es el litigante principal en un caso lleno de demandantes de alto perfil que acusan al editor del Daily Mail de invadir su privacidad al utilizar tácticas ilegales de recopilación de información para espiarlos y conseguir titulares sensacionalistas.

Harry, Elton John y los actores Elizabeth Hurley y Sadie Frost forman parte de un grupo de siete personas que afirman que Associated Newspapers Ltd. contrató investigadores privados para instalar micrófonos en sus coches, obtener sus registros privados y espiar llamadas telefónicas.

El editor ha negado las acusaciones y las ha calificado de absurdas.

Se espera que el juicio en el Tribunal Superior de Londres dure nueve semanas y verá el regreso de Harry al estrado de testigos por segunda vez desde que hizo historia en 2023 al convertirse en el primer miembro de alto rango de la familia real en testificar en más de un siglo.

Harry saludó alegremente a los periodistas y dijo “buenos días” mientras entraba al edificio del tribunal por una entrada lateral.

El príncipe contra los editores

El caso fue uno de los muchos que surgieron del escándalo de escuchas telefónicas generalizadas en el que algunos periodistas comenzaron a interceptar mensajes de correo de voz a principios de este siglo y continuaron durante más de una década.

En 2023, Harry obtuvo una sentencia judicial que condenó a los editores del Daily Mirror por piratería telefónica generalizada y habitual. El año pasado, el tabloide británico insignia de Rupert Murdoch ofreció una disculpa sin precedentes por haber invadido su vida durante años y acordó pagar una indemnización sustancial para resolver su demanda por invasión de la privacidad.

La misión autoproclamada de Harry de reformar los medios de comunicación es más personal y va mucho más allá de los titulares que intentaron documentar su juventud fiestera y sus altibajos románticos.

Responsabiliza a la prensa de la muerte de su madre, la princesa Diana, quien falleció en un accidente automovilístico en 1997 mientras era perseguida por paparazzi en París. También los culpa de los persistentes ataques a su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, que los llevaron a abandonar la vida real y mudarse a Estados Unidos en 2020.

Reparando la ruptura en la familia real

El juicio se produce mientras Harry intenta reparar una relación dañada con su familia desde que se mudó a Estados Unidos y quemó el puente detrás de él escribiendo unas abrasadoras memorias de 2023, “Spare”, y ventilando otros agravios familiares en una serie de Netflix.

Las frías relaciones con su padre, el rey Carlos III, parecen estar mejorando un poco después de que ambos se reunieran para tomar el té el otoño pasado, cuando Harry estuvo por última vez en la ciudad.

Pero esta vez parece poco probable que haya una reunión.

El inicio del juicio coincide con el viaje de Carlos a Escocia y se espera que la visita de Harry se limite a la apertura del juicio y a su primer testimonio.

Victorias y derrotas antes del juicio

El caso contra el Mail se presentó en 2022 y ha sido objeto de varias audiencias polémicas que han conducido a fallos que cada parte ha reclamado como victorias.

Los abogados de Associated Newspapers argumentaron que el caso debía desestimarse porque las demandas, que datan de 1993, se presentaron demasiado tarde. Sin embargo, en un fallo que afirma que los casos tienen “posibilidades reales de prosperar”, el juez Matthew Nicklin afirmó que los periódicos no habían logrado asestar un golpe de gracia a las demandas.

En el mismo fallo, Nicklin le dio una victoria al Mail al decir que Harry y los otros no podían usar registros que supuestamente mostraban pagos del Daily Mail y el Mail on Sunday a investigadores privados porque habían sido revelados de manera confidencial a una investigación del gobierno sobre escuchas telefónicas.

Pero los abogados de Harry obtuvieron más tarde permiso de los funcionarios del gobierno del Reino Unido para utilizar los documentos.

Detective privado con acusaciones contradictorias

Un investigador privado cuyo nombre figura en una declaración jurada que respalda las afirmaciones de Harry y las celebridades ha presentado otra declaración negando haberlos espiado alguna vez.

Durante una audiencia temprana del caso, el abogado David Sherborne dijo que sus clientes no sabían que eran víctimas de escuchas telefónicas hasta que Gavin Burrows y otros investigadores se presentaron en 2021 para “hacer lo correcto” y ayudar a aquellos a quienes apuntaba.

Burrows dijo que “debe haber realizado cientos de trabajos” para el Mail entre 2000 y 2005, y que Harry, John y su esposo, David Furnish, y Hurley y Frost eran “solo un pequeño puñado de mis objetivos”.

Pero desde entonces firmó otra declaración diciendo que no había sido contratado por Associated Newspapers para realizar ningún trabajo ilegal.

No está claro qué impacto tendrán sus declaraciones contradictorias en el caso.

Los otros demandantes son la activista antirracista Doreen Lawrence y el ex político Simon Hughes.

(con información de AP)