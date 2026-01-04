La reina Camila revela que fue víctima de una agresión sexual a los 16 años y cuenta las razones que la impulsaron a hablar públicamente

La reina Camila rompe el silencio y aborda públicamente la problemática de la violencia sexual y la necesidad de erradicar los tabúes sociales (Yui Mok/Pool vía REUTERS)

La reina Camila sorprendió recientemente al compartir, por primera vez y en detalle, un episodio que marcó su adolescencia: fue víctima de una agresión sexual a los 16 años, según relató en una entrevista para el programa Today de Radio 4, emisora británica de la BBC.

Durante la conversación, que contó también con la participación del esposo y la hija de una víctima de feminicidio, la esposa de Carlos III narró cómo aquel suceso, ocurrido durante un trayecto en tren, impactó su vida y la motivó a implicarse en la lucha contra el silencio que rodea a las violencias sexuales.

Según relató, la experiencia la acompañó durante años, en parte oculta en su memoria, y solo ahora decidió exponerla públicamente para ayudar a quienes atraviesan situaciones similares.

“Muchas personas, incluyéndome, no somos conscientes de la gravedad. La mayoría prefiere no saber”, aseguró en la entrevista, subrayando la importancia de romper el tabú social que pesa sobre estos hechos.

La reina se diferencia dentro de la familia real al centrar su labor en la defensa de los derechos de las mujeres, mientras Carlos III mantiene su agenda ambientalista (Andrew Matthews/Pool vía REUTERS/Foto de archivo)

Un ataque en la adolescencia y la defensa materna

El episodio ocurrió cuando la entonces joven Camila viajaba sola en tren. Mientras leía un libro, un hombre —o posiblemente un muchacho— se le acercó inesperadamente y la agredió sexualmente. Su reacción, relatada con precisión, resultó fundamental para su defensa.

Siguiendo el consejo de su madre, logró defenderse de su agresor: “Me quité el zapato y le di un golpe con el tacón en los testículos”, explicó la reina, según recogió Paris Match. Este acto de autoprotección, aprendido en el ámbito familiar, le permitió zafarse de la situación y descender del tren en la siguiente estación, aunque profundamente alterada.

Al llegar a casa, su madre notó enseguida que algo extraño había ocurrido: observó su cabello desordenado y la falta de un botón en su ropa. Aunque la monarca intentó restar importancia al incidente, el recuerdo permaneció latente durante años.

“De alguna manera lo olvidé”, manifestó Camila, pero matizó que experiencias como esta quedan grabadas y pueden resurgir con fuerza incluso mucho tiempo después. Este mecanismo de olvido, explicó, es frecuente entre las víctimas, que a menudo prefieren no revivir el dolor.

El consejo de su madre resultó decisivo para que una joven Camila pudiera defenderse y salir del peligro durante aquel viaje en tren (EFE)

Ira, no miedo: la respuesta emocional de Camila

Lo más llamativo del testimonio de la reina fue la descripción de su respuesta emocional tras la agresión. A diferencia de lo que ocurre en muchos casos, Camila destacó que no sintió miedo ni tristeza, sino un profundo y duradero enojo.

“Me habían agredido, pero lo que recuerdo sobre todo es la ira, estaba furiosa”, declaró en la entrevista difundida por Paris Match. Este sentimiento, lejos de paralizarla, la impulsó a actuar y a elevar su voz para exigir un cambio social.

La reina reconoció que la rabia fue el motor que la llevó a involucrarse activamente en la denuncia de las violencias sexuales y en la defensa de los derechos de las mujeres. Decidió compartir su experiencia para contribuir a eliminar el estigma que pesa sobre las víctimas y para alentar a otras personas a romper el silencio.

“Tengo una pequeña tribuna para expresarme, así que es mejor utilizarla”, afirmó, convencida de que los testimonios personales pueden abrir caminos hacia una sociedad más consciente y justa.

El enojo fue la emoción dominante que impulsó a Camila a transformar una experiencia traumática en un compromiso activo por el cambio social (EDDIE MULHOLLAND/Pool vía REUTERS/File Photo)

Educación, igualdad y el compromiso de Camila

El compromiso de la reina Camila con la causa se refleja en su agenda pública, centrada en la promoción de los derechos de las mujeres, la denuncia de la violencia sexual y la educación en igualdad.

En su reflexión, la monarca defendió la importancia de educar a los varones en el respeto hacia las mujeres desde la infancia. “Si logramos sensibilizarlos pronto e inculcarles respeto, es primordial incorporar esto en los programas escolares”, sostuvo.

Esta postura la distingue dentro de la familia real británica, donde otros miembros, como Carlos III y Kate Middleton, enfocaron sus esfuerzos en el ambientalismo y la infancia, respectivamente. Camila optó por visibilizar y trabajar específicamente en la problemática de las violencias sexuales, convencida de que darle importancia y educar sobre estos temas constituye una responsabilidad esencial en su papel actual.