Realeza

Kate Middleton y el príncipe William: la ruptura telefónica, la cena secreta en Highgrove y el giro que selló su destino real

El exmayordomo real Grant Harrold reveló en una entrevista con Vanity Fair los detalles de un reencuentro clave que marcó para siempre la historia de la pareja más famosa de la monarquía británica

Por Fausto Urriste

Guardar
La cena secreta en Highgrove
La cena secreta en Highgrove House marcó el regreso de Kate Middleton y el príncipe William tras su ruptura (Créditos: X/@KensingtonRoyal)

El exmayordomo real Grant Harrold dio a conocer detalles inéditos sobre el reencuentro de Kate Middleton y el príncipe William tras su ruptura en 2007. En una entrevista con Vanity Fair, reveló que una cena en la residencia de Highgrove House en 2008 fue fundamental para consolidar la relación de la pareja y anticipar su futuro en la familia real británica.

Harrold, quien trabajaba para el entonces príncipe Carlos, relató que William le solicitó apoyo para organizar una velada especial destinada al reencuentro con Kate.

En ese sentido, el exmayordomo explicó que la cena fue exclusivamente para la pareja y la describió como “un momento realmente especial”. Durante ese encuentro, ambos mostraron cercanía y atención hacia él, lo que permitió a Harrold observar una nueva dinámica entre los dos. El ambiente transmitía una complicidad inédita.

El significado de la reconciliación

La ruptura de 2007 fue
La ruptura de 2007 fue ampliamente cubierta por la prensa y se debió a la necesidad de 'espacio' de William (Jane Barlow/Pool via REUTERS)

En esa cena, Harrold percibió un cambio claro en la relación. Antes de la reconciliación, la interacción entre William y Kate era la de amigos, sin gestos afectivos. Tras retomar la relación, el vínculo se hizo evidente.

“Algo cambió y se notaba que eran una pareja. Desde ese momento, fue cuestión de tiempo”, explicó Harrold a Vanity Fair. Desde aquella noche, el exmayordomo estuvo convencido de que el matrimonio sería solo cuestión de tiempo, aunque ignoraba cuándo ocurriría.

La separación y el impacto mediático

La ruptura de 2007, reseñada ampliamente en la prensa británica, sucedió tras cinco años de noviazgo. El biógrafo Robert Jobson aseguró que William tomó la decisión de terminar la relación, comunicándolo a Kate por teléfono.

Kate Middleton proyectó independencia y
Kate Middleton proyectó independencia y bienestar durante la separación, según la prensa británica (Owen Humphreys/PA Wire/Pool via REUTERS)

William llamó para iniciar la ruptura, diciéndole que necesitaban ‘un poco de espacio’ para ‘encontrar nuestro propio camino’”, relató Jobson en declaraciones para Vanity Fair. El heredero expresó entonces su dificultad para comprometerse con el matrimonio.

La conversación, de 30 minutos, permitió que ambos reconocieran que estaban en “páginas diferentes”. Durante ese período, William se refugió en la vida social; según medios como The Guardian y The Sun, exclamó “¡Soy libre!” en un club nocturno de Mayfair antes de invitar a sus amigos a una ronda de bebidas.

La vida tras la ruptura y el reencuentro

La distancia entre la pareja se acentuó por las obligaciones militares de William, quien permanecía largas temporadas en Dorset por su formación como piloto de helicóptero.

El reencuentro de William y
El reencuentro de William y Kate se consolidó en una fiesta y una cena privada, según Vanity Fair (Foto AP/Matt Dunham, archivo)

Mientras tanto, Kate se quedaba en Londres, lo cual, según amistades citadas por la prensa, generó frustración en ella por la falta de atención. Imágenes de William con otras jóvenes y en fiestas alimentaron los rumores sobre la crisis de la pareja.

Tras la separación, Kate regresó temporalmente a la casa de sus padres y luego viajó a Dublín e Ibiza. En vez de evitar a los paparazzi, optó por proyectar una imagen de independencia y bienestar, mostrándose como una joven que disfrutaba de su libertad.

Meses después, ambos coincidieron en una fiesta organizada por un amigo en común. Según rumores compartidos por Vanity Fair, la reconciliación se selló en la pista de baile.

Una relación comparada con la de Isabel II y Felipe

La relación renovada de la
La relación renovada de la pareja fue comparada con la de la reina Isabel II y el príncipe Felipe (REUTERS/Mike Parsson)

Grant Harrold comparó la relación renovada de William y Kate con la de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. El exmayordomo remarcó ante Vanity Fair que, además del amor, ambos eran mejores amigos que trabajaban juntos como un equipo. Esta complicidad resultó clave para superar dificultades y fortalecer su vínculo.

Actualmente, la pareja ocupa un lugar central en la monarquía británica. Con tres hijos —el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis—, William y Kate representan a la Corona y se preparan para asumir en el futuro el rol de soberanos.

Temas Relacionados

Kate MiddletonPríncipe WilliamReconciliación pareja realFamilia real británicaGrant HarroldNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un nuevo libro sobre la reina Isabel II revela opiniones políticas de la monarca hasta ahora desconocidas

“Power and the Palace”, basado en entrevistas con asesores del Palacio de Buckingham, ministros y servidores públicos, detalla que, aunque reservada en sus opiniones,expresaba sus puntos de vista en confianza

Un nuevo libro sobre la

El plato de lujo que el príncipe Harry no soporta

Meghan Markle confesó en su programa de Netflix un detalle inesperado sobre los gustos culinarios de si marido, desatando comentarios en redes y mostrando el lado más cotidiano de la pareja real

El plato de lujo que

El legado oculto de una reina que desafió a reyes, vikingos y traiciones en la Inglaterra medieval

El reciente hallazgo de restos en Winchester revela cómo Emma de Normandía logró entrelazar linajes vikingos, normandos e ingleses, marcando la sucesión real y transformando el equilibrio del poder en la Inglaterra medieval

El legado oculto de una

La reina Máxima de Holanda se vuelve viral por su discurso en español en la Fórmula 1: sus palabras sobre Verstappen y Colapinto

El ambiente familiar, los gestos espontáneos y un guiño a los pilotos marcaron una jornada distinta en el circuito neerlandés

La reina Máxima de Holanda

La infancia moderna del príncipe George: partidos de fútbol y pocos protocolos

El primogénito de Kate Middleton y el príncipe William combina saludos desde el balcón real con tardes deportivas y experiencias cotidianas, marcando un nuevo estilo para la realeza británica

La infancia moderna del príncipe
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Clima: las temperaturas que predominarán

Clima: las temperaturas que predominarán este 8 de septiembre en Cali

Clima en Cartagena de Indias: la previsión meteorológica para este 8 de septiembre

Conoce el clima de este día en Bogotá

Clima en Medellín: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

¿Cómo estará el clima en Barranquilla?

INFOBAE AMÉRICA
La Comunidad insiste en que

La Comunidad insiste en que los centros de menores migrantes están "saturados" y dice que se ha reforzado la seguridad

Mueren dos policías en un ataque contra una comisaría en el oeste de Turquía

Mueren cuatro personas en un ataque contra un autobús en uno de los cruces de entrada a Jerusalén

Begoña Pérez, organizadora profesional, revela sus trucos para la vuelta al cole: "Recordad que la perfección no existe"

LaLiga sigue realizando revisiones técnicas para comprobar si el Barça-Valencia puede jugarse en el Johan Cruyff

ENTRETENIMIENTO

MTV VMA’S 2025: la lista

MTV VMA’S 2025: la lista completa de los ganadores

Filtraron la ubicación donde podría celebrarse la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La razón por la que Lady Gaga pregrabó su actuación en los VMA’s 2025 pese a estar presente en la gala

J Balvin rindió homenaje a Ricky Martin en los VMAs: “Es la razón por la que estoy aquí”

MTV VMA’S 2025: Ricky Martin hizo historia al ser el primer artista en recibir el Latin Icon Award por su trayectoria