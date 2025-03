Meghan Markle explicó por qué su verdadera casa no aparece en su reality show

Meghan, duquesa de Sussex, invita a amigos y celebridades a una hermosa propiedad en California para compartir consejos de cocina, jardinería y hospitalidad. (Crédito: Netflix)

Para Meghan Markle, su casa en Montecito, California, es más que una simple residencia. Por eso, cuando llegó el momento de grabar With Love, Meghan, tomó una decisión clara: no permitir que las cámaras invadieran su espacio personal. “Quería proteger ese refugio seguro”, explicó en una entrevista con People, dejando claro que su hogar es un lugar sagrado para ella, el príncipe Harry y sus hijos.

La duquesa enfatizó la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida fuera del ojo público. “Somos una familia muy unida y me encantan esos momentos: acostar a Lili para que duerma la siesta, almorzar juntos, tener un momento sagrado juntos al final del día”, confesó.

Meghan Markle decidió no permitir cámaras en su hogar de Montecito para proteger su espacio personal (Crédito: Netflix)

Aunque su programa explora temas como la cocina y la jardinería, Meghan prefirió grabar las escenas en interiores en una casa alquilada y utilizar solo ciertos espacios de su propio jardín, huerto y gallinero.

Además de la privacidad, también hubo una razón práctica para esta decisión. “Nuestra cocina es donde mamá simplemente cocina para la familia, y con un equipo de más de 80 personas, ¡es mucha gente para tener en tu casa!”, comentó entre risas. Esta elección le permitió mantener su hogar intacto mientras ofrecía al público un vistazo a su estilo de vida sin sacrificar su intimidad.

Un proyecto familiar con momentos especiales

Para Meghan Markle, With Love, Meghan no solo representa su incursión en el mundo de los programas de estilo de vida, sino también una oportunidad para involucrar a su familia en el proceso creativo. Desde el inicio de la producción, su esposo, el príncipe Harry, y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, estuvieron presentes, haciendo de la experiencia algo aún más significativo para ella.

Uno de los momentos más entrañables ocurrió en el set de grabación, cuando Archie tuvo la oportunidad de participar en el proceso de filmación. “¡Hizo la [clapboard de filmación]! Fueron momentos muy dulces”, detalló Meghan con entusiasmo. Además, su familia solía visitarla en el estudio, lo que le permitió a sus hijos ver su trabajo de cerca.

La duquesa grabó las escenas de interiores de With Love, Meghan en una casa alquilada (Crédito: Netflix)

La duquesa reveló que, hasta el momento, sus hijos no la habían visto trabajar en un proyecto de esta magnitud. Por eso, este programa también se convirtió en una oportunidad para que comprendieran su labor y lo que significa para ella. “Fue realmente especial porque hasta ahora mis hijos no me habían visto trabajar”, destacó.

Los lazos familiares y las influencias británicas en sus hijos

Durante la entrevista, Meghan reveló que a pesar de vivir en Estados Unidos, sus hijos aún conservan ciertas influencias británicas en su forma de hablar. “Oh, algunas de las palabras que todavía dicen con acento británico, como ‘zebra’, ¿y qué más dicen? Tienen estos pequeños momentos en los que se les sale el acento”, confesó sonriente. Aunque su entorno actual es completamente estadounidense, estos pequeños gestos le recuerdan a Harry y sus origenes. “Como tienen un acento muy americano, dicen palabras que son como las de él y creo que es adorable”, agregó.

También habló sobre la importancia de crear recuerdos significativos con su familia y encontrar formas de apoyarse mutuamente en la distancia. Ha buscado mantener una conexión cercana con Archie y Lilibet, incluso cuando tiene compromisos fuera de casa. Una de sus estrategias es grabarse leyendo cuentos antes de viajar, asegurándose de que sus hijos sigan sintiendo su presencia en su rutina diaria. “Siempre empacaré un libro muy delgado y me grabaré en video leyéndolo para que quien esté con ellos o papá pueda decir: ‘Aquí está mamá leyendo tu cuento para dormir’”, explicó.

Para ella, la familia sigue siendo el centro de su vida, y tanto su nuevo programa como su marca buscan reflejar esa filosofía. Con una mezcla de nostalgia, tradición y nuevos comienzos, sigue construyendo su propio camino mientras prioriza el bienestar y la felicidad de sus seres queridos.

“Siempre empacaré un libro muy delgado y me grabaré en video leyéndolo para que quien esté con ellos o papá pueda decir: ‘Aquí está mamá leyendo tu cuento para dormir’”, explicó.

With Love, Meghan se estrenó junto al lanzamiento de su nueva marca, As Ever - (Crédito Vicepresidencia)

With Love, Meghan y el lanzamiento de As Ever

El estreno de With Love, Meghan no solo marcó el debut de Meghan Markle en el mundo de los programas de estilo de vida, sino que también coincidió con el lanzamiento de su nueva marca, As Ever. Este proyecto representa una extensión de su visión sobre el bienestar, la cocina y la vida en familia, elementos que son fundamentales tanto en su día a día como en su imagen pública.

En la entrevista con People, habló sobre la conexión entre su programa y su marca, destacando que ambos reflejan su filosofía personal. “Encuentras formas de apoyarte mutuamente y si eso es lo único que puedo transmitir a través del programa o a través de As Ever como marca, quiero que la gente sepa que puedes apoyarte mutuamente porque sabes lo bien que se siente cuando alguien te apoya”, explicó.

A su vez, busca compartir productos y experiencias que celebren la vida cotidiana. Su interés en la cocina, la jardinería y la creación de espacios acogedores se refleja tanto en el programa como en la esencia de la marca. “Me encantaba que mis hijos pudieran verme trabajar y ver el equilibrio entre eso y entender lo que hace mamá y lo que está trabajando para crear y compartir”, agregó sobre la experiencia de integrar su vida profesional con la familiar.

Para Meghan, este nuevo capítulo representa una oportunidad de conectar con el público desde un lugar más personal, mostrando su amor por los detalles, la hospitalidad y el significado de los momentos cotidianos.