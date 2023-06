El pedido de Harry al rey Carlos que lo obligó a cambiar el regalo de cumpleaños de la princesa Lilibeth

El Rey Carlos habría considerado una ostentosa sorpresa para su nieta, sin embargo, su hijo Harry le pidio que fuera más sencillo Foto: Ben Stansall/POOL photo vía AP/Instagram/meghan.markle.official

El pasado 4 de junio se celebró el segundo cumpleaños de la princesa Lilibeth, hija del Príncipe Harry y Meghan Markle. A diferencia de su cumpleaños anterior, la celebración se llevó a cabo en la casa de los duques de Sussex, quienes ahora residen en Montesito, California, tras haber renunciado a sus responsabilidades con la corona británica.

El cumpleaños de Lilibeth fue un evento íntimo al cual asistieron personalidades como el fotógrafo y presidente del Southbank Centre Misan Harriman y el amigo de Harry Charlie Van Straubenzee, quien además es padrino del hijo mayor de Harry, Archie. En este contexto en el que la pareja real ha buscado tener una vida menos escandalosa, fuentes anónimas compartieron a la revista Ok! que Harry exhortó a su padre a que no le diera a Lilibeth un regalo muy ostentoso.

Según la fuente, El Rey Carlos estaba buscando el regalo perfecto para la pequeña de dos años; su plan era regalarle una “casita a la medida” como las que alguna vez tuvieron la Reina Isabel II y la Princesa Margarita. “Quiere regalarle a Lili algo que use y sea suyo. Ella lo recordará siempre: va a ser la sorpresa definitiva”, dijo la fuente sobre las intenciones del Rey por ganarse a su nieta.

El Rey Carlos tenía en mente una "casita hecha a la medida" como la que tuvo la Reina Isabel II y la Princesa Margarita (Shutterstock)

No obstante, Harry consideró este regalo como algo muy “extravagante”, por lo que le pidió al Rey de Inglaterra que buscara algo más sencillo. No se sabe qué terminó por regalarle Carlos a Lilibeth, sin embargo, es evidente que hay muchos cambios en cómo se hacen las cosas entre la familia real.

En 2022, las redes sociales de la corona se vistieron de gala para celebrar el cumpleaños de la pequeña Lilibeth; este 2023, no hubo ningún mensaje de celebración. Según fuentes, esto se debió a que se ha optado por sólo pronunciarse en los cumpleaños de aquellos miembros de la corona que estén activos, mientras que los más jóvenes pasan desapercibidos.

El primer cumpleaños de Lilibeth se vivió en Windsor, Inglaterra, con un picnic donde estuvo presente la familia real, algo que no pasó en su segundo cumpleaños. Si bien, los duques de Sussex ya habían renunciado a sus responsabilidades reales para este momento, la familia se reunió además para el jubileo de platino de la Reina Isabel, en el cual, se celebraron los 70 años de que Isabel II subió al trono.

Las redes de la casa real no emitieron ningún mensaje para celebrar el segundo cumpleaños de la princesa Lilibeth Foto: Instagram/meghan.markle.official

Desde que los Duques de Sussex despotricaron contra la familia real en una entrevista con Oprah Winfrey, la relación entre Carlos y Harry se tensó mucho, a tal grado que se dejaron de hablar durante meses e incluso Carlos dejó de apoyar económicamente a Harry cuando este compartió sus deseos de mudarse a Estados Unidos. Fue gracias a la herencia que le dejó su difunta madre, Diana de Gales, lo que hizo posible el sueño de Harry de ser libre lejos de la realeza.

Sin embargo, la relación de ambos fue mejorando poco a poco a partir de la coronación de Carlos y después de que Harry tuvo que comparecer ante el tribunal de Londres por su demanda contra Associated Newspapers Ltd por acusaciones de recopilación ilegal de información. Según fuentes de Ok!, fue tras este evento que el rey de Inglaterra comenzó a responder las llamadas del príncipe Harry.

La relación entre el Rey Carlos y el Príncipe Harry se tensó mucho a partir de que Harry renunciara a sus responsabilidades con la corona (AP Foto/Martin Meissner, Pool, Archivo)

“Mi padre solía decirnos a Guillermo y a mí cuando éramos pequeños: ‘Bueno, fue así para mí así que va a ser así para vosotros’. Eso no tiene sentido. Solo porque hayas sufrido, no significa que tus hijos tengan que sufrir. De hecho, tendría que ser todo lo contrario”, confiesa Harry en el documental The me you can’t see estrenado en la plataforma de Apple TV el pasado 21 de mayo.

