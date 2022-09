Menos formal y más personal: el primer día de Carlos III como rey da indicios de que su reinado ofrecerá un cambio de tono

El rey Carlos de Gran Bretaña se reúne con miembros del público fuera del Palacio de Buckingham, tras el fallecimiento de la reina Isabel II (REUTERS/Henry Nicholls)

Mientras el Reino Unido llora a una amada reina, la nación ya se pregunta cómo reinará el rey Carlos III y si su monarquía se apartará de las tradiciones de su madre.

Si su primer día completo en el trono es una indicación, Carlos parecía estar listo para trazar al menos un curso ligeramente diferente.

Cuando Carlos viajó al Palacio de Buckingham por primera vez como el nuevo rey el viernes, su limusina serpenteó a través de un mar de espectadores y luego se detuvo antes de las puertas del palacio antes de salir y estrechar la mano de los simpatizantes. Carlos se parecía más a un presidente en campaña electoral que al último administrador de una monarquía hereditaria de 1.000 años.

No es que la reina Isabel II no conociera a sus súbditos. Ella lo hizo, a menudo. Pero esto se sintió diferente, un poco menos formal, un poco más relajado y personal. Carlos pasó casi 10 minutos saludando a las personas presionadas contra las barreras de control de multitudes, sonriendo, saludando, aceptando condolencias y ocasionalmente un ramo de flores mientras la audiencia estallaba en un coro de “Dios salve al rey”.

Después de inspeccionar los tributos a su madre alineados fuera del palacio, saludó una vez más y atravesó las puertas con Camilla, la reina consorte.

“Fue impresionante, conmovedor, un buen movimiento salir del armario ante la multitud”, dijo Ammar Al-Baldawi, de 64 años, un jubilado de Hertfordshire que estaba entre la multitud afuera del palacio. “Creo que ahí es donde la familia real necesita comunicarse con la gente ahora”.

Los esfuerzos de Carlos por involucrarse más íntimamente con el público reflejan el hecho de que necesita su apoyo. Hay cuestiones difíciles por delante, sobre todo cómo el rey de 73 años llevará a cabo su papel como jefe de Estado.

Las leyes y tradiciones que rigen la monarquía constitucional de Gran Bretaña dictan que el soberano debe mantenerse al margen de la política partidista, pero Carlos ha pasado gran parte de su vida adulta hablando sobre temas que son importantes para él, en particular el medio ambiente.

La gente ve al rey Carlos de Gran Bretaña dirigirse a la nación en un discurso televisado tras el fallecimiento de la reina Isabel (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Sus palabras han causado fricciones con políticos y líderes empresariales que acusaron al entonces Príncipe de Gales de entrometerse en temas en los que debería haber permanecido en silencio.

La pregunta es si Carlos seguirá el ejemplo de su madre y silenciará sus opiniones personales ahora que es rey, o usará su nueva plataforma para llegar a una audiencia más amplia.

En su primer discurso como monarca, Carlos trató de tranquilizar a sus críticos. “Mi vida, por supuesto, cambiará a medida que asuma mis nuevas responsabilidades”, dijo. “Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos confiables de otros”.

Ed Owens, historiador y autor de The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public, 1932-53, dijo que si bien Carlos seguirá un camino cuidadoso, es poco probable que deje de hablar repentinamente sobre el cambio climático y el medio ambiente.

“No hacerlo no sería fiel a la imagen que ha desarrollado hasta este momento”, dijo Owens.

John Kerry, el enviado especial de EEUU para el clima, dijo que espera que Carlos continúe hablando sobre el cambio climático porque es un tema universal que no involucra ideología. Kerry estuvo en Escocia para reunirse con el Príncipe de Gales esta semana, pero la sesión se canceló cuando murió la reina.

“Eso no significa que esté involucrado en el ajetreo diario de la política o hablando por una ley específica”, dijo Kerry a la BBC. “Pero no puedo imaginarlo no… sintiéndose obligado a usar el importante papel del monarca, con todo el conocimiento que tiene al respecto, para hablar e instar al mundo a hacer las cosas que el mundo necesita hacer”.

Los abogados constitucionalistas han debatido durante años si Carlos ha traspasado los límites de las convenciones diseñadas para mantener a la monarquía fuera de la refriega política.

El rey Carlos y la reina consorte Camila de Gran Bretaña abandonan el Palacio de Buckingham (REUTERS/John Sibley)

Sus llamados Black Spider Memos, llamados así por su letra arácnida, a los ministros del gobierno han sido citados como evidencia de que no sería neutral en sus tratos con el Parlamento.

El debate también se ha extendido a la ficción.

En la obra de 2014 King Charles III, el dramaturgo Mike Bartlett imagina al nuevo rey, inseguro de sus poderes y movido por su conciencia, provocando una crisis constitucional al negarse a firmar una nueva ley que restringe la libertad de prensa.

Es una ilustración de las tensiones inherentes a un sistema que evolucionó de una monarquía absoluta a una en la que el soberano desempeña un papel principalmente ceremonial. Si bien la constitución no escrita de Gran Bretaña requiere que la legislación reciba la aprobación real antes de convertirse en ley, esto se considera una formalidad que el monarca no puede rechazar.

En una entrevista para un documental de 2018 transmitido en su 70 cumpleaños, Carlos dijo que se comportaría de manera diferente cuando se convirtiera en rey porque el monarca tiene un papel diferente al del Príncipe de Gales.

Aun así, cuestionó las críticas que ha recibido a lo largo de los años.

“Siempre me ha intrigado si es una intromisión preocuparme por los barrios marginales, como lo hice hace 40 años, y lo que estaba pasando o no allí, las condiciones en las que vivía la gente”, se preguntó. “Si eso es entrometerse, estoy muy orgulloso de ello”.

En otro tema que enfrenta el nuevo rey, Carlos ha dicho claramente que tiene la intención de reducir la cantidad de miembros de la realeza y recortar los gastos mientras busca garantizar que la monarquía represente mejor a la Gran Bretaña moderna.

Robert Lacey, historiador real y asesor de la serie de Netflix The Crown, dijo que esta iniciativa subraya el importante papel del príncipe William, quien ahora es el heredero al trono.

William ya ha hecho del medio ambiente uno de sus principales problemas, y es probable que asuma un papel aún más destacado en esta área ahora que su padre es rey, dijo Lacey a la BBC.

Pero hay otra pista sobre los planes del nuevo rey para su reinado, y esa es su elección de nombre.

Antes de la época de Isabel, existía la tradición de que los monarcas británicos elegirían un nuevo nombre cuando ascendieran al trono. El abuelo de Carlos, por ejemplo, era conocido como Bertie antes de convertirse en el rey Jorge VI. Se pensó que Carlos elegiría ser conocido como el rey Jorge VII en honor a su abuelo.

Pero Carlos rechazó la idea y mantuvo su propio nombre. Ese es un “mensaje claro” de que el rey continuará defendiendo las causas que respaldó como Príncipe de Gales, dijo Lacey.

Fue su padre, el príncipe Felipe, quien identificó formas en las que la monarquía neutral podría abogar por el desarrollo de la juventud y el medio ambiente, “causas realmente importantes que podrían impulsar sin ser acusados de partidismo”, dijo.

(Con información de AP)

Seguir leyendo: