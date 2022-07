La impactante denuncia del hermano de Lady Di: “Fue víctima de un terrible engaño que la dejó sola, más expuesta y en peligro”

La explosiva entrevista del periodista de la BBC Martin Bashir a Lady Di

El conde Charles Spencer, hermano de la fallecida princesa Diana, pidió el sábado a través de una columna en el Daily Mail la intervención policial en el comportamiento “ilegal y criminal” del periodista de la BBC Martin Bashir para conseguir la explosiva entrevista transmitida por la cadena en 1995, dos años antes de su muerte.

Además, en su extenso artículo, en el que asegura que Lady Di fue víctima de un terrible engaño que la dejó sola, más expuesta y en peligro, no solo explica que Bashir le mintió, sino que apunta contra las responsabilidades tanto de la cadena como del programa “Panorama” en investigar lo sucedido.

“El señor Bashir y yo tuvimos nuestro primer encuentro el 31 de agosto de 1995. Dos años más tarde mi hermana menor estaba muerta: fallecida en un accidente automovilístico, sin oficiales de la realeza protegiéndola, habiendo optado por prescindir de los servicios de aquellos en quienes debería haber podido confiar implícitamente su seguridad”, relata Spencer.

Imagen de archivo del conde Charles Spencer, hermano de la desaparecida princesa Diana de Gales, en una exposición dedicada a su hermana (EFE/Balazs Mohai)

En efecto, con el objetivo de obtener la entrevista con la princesa, Bashir le habría dicho a su hermano “una serie de historias extraordinarias” que incluyeron extractos bancarios falsificados, pagos clandestinos para el espionaje y de engaños espantosos que luego resultaron falsos. El objetivo era demostrarle que la realeza había pagado para espiar a su hermana. “En cuanto se fue llamé al productor ejecutivo de Panorama, quien me confirmó que todo era cierto y que podía confiar en el señor Bashir”, añadió Spencer.

Además, dijo que por entonces, Diana se encontraba “extremadamente vulnerable”, tras descubrir que algunos de sus secretos, compartidos apenas con sus amigos más íntimos, aparecían a diario en la prensa: “Estaba comprensiblemente perturbada por eso”.

Finalmente, a través de ciertas afirmaciones engañosas, Bashir logró que Charles Spencer le presentara a Diana para obtener la explosiva entrevista. “Después de que el señor Bashir se fuera, le dije: ‘Lo siento, Duch (a Diana). Te hice perder el tiempo. Lo que acaba de decir ese hombre no cuadra’. A lo que ella me respondió: ‘No te preocupes, no importa, fue un placer verte de todos modos’.

ARCHIVO. Recopilación de las tapas de los principales periódicos británicos tras la entrevista de Martin Bashir a la princesa Diana en BBC (AP Photo/Martin Cleaver, File)

Días después fue publicada la entrevista, que además de propulsar la carrera de Bashir, quien hasta entonces era un reportero desconocido, resultó una bomba mediática. La princesa, fallecida en 1997 en un accidente de coche en París, afirmaba que había “tres personas” en su matrimonio —en referencia a la relación que Carlos mantenía con Camilla Parker Bowles— y reconocía mantener ella misma una aventura.

“Si bien el señor Bashir fue acusado por su indescriptible conducta, quedan serias dudas sobre otros en la BBC. En primer lugar, ¿quién más en la BBC conocía el trabajo de Bashir en ese momento?”, se pregunta en su columna Spencer. “En una historia de una importancia tan singular como esta, es razonable creer que la cadena de mando debe haber llegado hasta muy arriba, más allá del programa Panorama y hasta los niveles superiores de la BBC”.

Además, el conde afirma que, cuando la BBC ordenó la primera investigación interna sobre lo sucedido, en el año 1996, y aunque los altos directivos de la cadena sabían que él había sido el facilitador del encuentro, nunca lo informaron sobre lo que estaba sucediendo. “¿Quién, por lo tanto, decidió no pedir mi testimonio? ¿Por qué no querían escucharlo? ¿A quién estaban cubriendo?”, se interroga.

Martin Bashir entrevistando a la princesa Diana en el Palacio Kensington para el programa Panorama (Photo by © Pool Photograph/Corbis/Corbis via Getty Images)

“Si una cosa sé con certeza es que hay mucho más que no ha sido revelado, que muestra profundidades aún más turbias a las que la BBC se rebajó para obtener su entrevista con Diana. Es hora de que eso salga a la luz. Con suerte, eso será asunto de la policía, y yo estoy aquí para ayudarlos”, agregó, en una clara exhortación a las autoridades para que emprendan una investigación de índole penal contra la cadena de noticias y sus directivos de entonces.

Y en el cierre de su artículo, en relación a la Policía, concluye: “Solo ellos tienen el poder de llegar al fondo de este terrible escándalo, que llevó a Diana a sentirse aún más expuesta y sola, y que la engañó para que renunciara a quienes la cuidaban y la habrían protegido”.

