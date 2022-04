El príncipe Harry reveló detalles de su encuentro secreto con la reina Isabel II: “Hablamos de cosas que no puede hablar con nadie más”

El príncipe se negó hablar de su padre, el príncipe Carlos y de su hermano William, y no sabe si asistirá al Jubileo de la reina por "temores de seguridad", pero insiste en que sigue siendo el confidente más cercano de Su Majestad (Reuters)

En su última entrevista en la televisión estadounidense, el duque de Sussex se negó a hablar de su padre, el príncipe Carlos, y de su hermano, el príncipe William, pero afirmó que habla con la reina Isabel II “sobre cosas de las que no puede hablar con nadie más”.

El príncipe Harry también puso en duda si asistiría a las celebraciones del Jubileo de Platino de su abuela en Londres en junio a raíz de su pelea en curso con el Ministerio del Interior, que le negó seguridad oficial. “Mi hogar ahora, por el momento, está en los Estados Unidos. Nos han recibido con los brazos abiertos y tenemos una gran comunidad en Santa Bárbara.’

La pareja se mudó al área de Montecito de Santa Bárbara en California luego de su decisión de renunciar como miembros de la realeza a principios de 2020.

Además, elogió el “sentido del humor” de su abuela y habló de la “relación realmente especial” que tienen luego que se conociera de su reunión sorpresa en el castillo de Windsor el jueves pasado, donde tomó el té con ella y su esposa Meghan Markle.

La pareja hizo una parada sorpresa en Londres cuando iban de camino a los Países Bajos, donde el sábado pasado inauguraron los juegos deportivos Invictus para veteranos de guerra. No hubo registro del encuentro, pero se sabe que no llevaron a sus dos hijos, Archie, de 2 años, y Lilibet, que el 4 de junio cumplirá uno, a quien la monarca aún no conoce.

La ex actriz estadounidense fue vista en Inglaterra por última vez en marzo de 2020, cuando asistió a la misa anual por el Día de la Commonwealth, mientras que Harry hizo una corta visita a Londres en julio del año pasado para desvelar con su hermano, William, una estatua de Diana, fallecida en accidente de coche en 1997, en los jardines del Palacio de Kensington.

El príncipe británico Harry y Meghan Markle en los Invictus Games en La Haya, Holanda, el 16 de abril de 2022. REUTERS/Piroschka Van de Wouw

Cuando la periodista Hoda Kotb le preguntó qué es lo mejor de la reina, el hijo menor de Carlos y Diana, dijo: “Su sentido del humor y su capacidad para ver el humor en tantas cosas diferentes. Tenemos una relación realmente especial. Hablamos de cosas de las que ella no puede hablar con nadie más, por lo que siempre es una paz agradable para ella. Pero creo... que después de cierta edad uno se aburre de los cumpleaños”.

“Estar con ella fue genial. Fue tan agradable verla, está en gran forma”, dijo en una entrevista con NBC Today en los Países Bajos.

“Ella siempre tiene un gran sentido del humor conmigo. Me aseguro de que esté protegida y tenga a las personas adecuadas a su alrededor. Tanto Meghan como yo tomamos el té con ella, así que fue muy agradable ponernos al día”, agregó.

El príncipe Harry grabó la entrevista en La Haya, Países Bajos

Y consultado sobre su presencia en las celebraciones del Jubileo, el príncipe Harry contestó: “Todavía no lo sé. Hay muchas cosas como problemas de seguridad y todo lo demás. Esto es lo que estoy tratando de hacer, tratando de que mis hijos puedan conocerla”.

Pero cuando se le preguntó si extrañaba a Carlos y William, el duque desvió el tema y contestó: “Para mí en este momento, estoy aquí enfocado en estos muchachos [atletas de Invictus] y estas familias y dando todo que puedo, 120 por ciento para ellos para asegurarme de que tengan la experiencia de su vida. Ese es mi enfoque aquí. Y cuando me voy de aquí, vuelvo y mi atención se centra en mi familia a la que echo mucho de menos.

Y, hablando de su difunta madre, la princesa Diana, Harry le dijo a NBC Today que siente su “presencia en casi todo lo que hago ahora” y que habla con su hijo Archie sobre ella y que hay fotos de Lady Di en su casa.“Siento su presencia en casi todo lo que hago ahora. Pero definitivamente más en los últimos dos años que nunca antes. Ella nos está cuidando”.

