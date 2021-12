Meghan Markle recibe disculpas públicas en primera plana tras ganar una batalla judicial contra un diario británico

Meghan Markle en el Global Citizen Live de New York en el mes de septiembre (Reuters)

Meghan Markle recibió este domingo una disculpa pública después de ganar una prolongada batalla judicial contra el diario Mail on Sunday a principios de diciembre.

La publicación imprimió un mea culpa en primera plana sobre la duquesa de Sussex, de 40 años, según lo exigido por la Justicia de Reino Unido luego de que la esposa del príncipe Harry ganara un caso por privacidad contra la editorial Associated Newspapers presentado en febrero de 2019 por la publicación de extractos de una carta de cinco páginas que le escribió a su padre poco después de su boda real con el príncipe Harry en mayo de 2018.

“La duquesa de Sussex ganó su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online”, se lee en el aviso de la portada del diario este domingo 26 de diciembre.

“Tras una audiencia el 19 y 20 de enero de 2021, y otra audiencia el 5 de mayo de 2021, el Tribunal dictó sentencia en favor de la duquesa de Sussex sobre su reclamo por infracción de derechos de autor. El Tribunal determinó que Associated Newspapers infringió sus derechos de autor al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online. Se han acordado soluciones financieras “, indicaron en la nota de disculpa pública que fue publicada en la página 3 del periódico.

El aviso del diario británico sobre su caso con Meghan Markle

El 11 de febrero, el juez Mark Warby del Tribunal Superior de Londres ordenó a The Mail on Sunday que la disculpa pública contengo un artículo más largo dentro del periódico bajo el titular “La duquesa de Sussex”, que señale que el tribunal falló a favor de Markle.

También ordenó que la disculpa apareciera en la página de inicio de MailOnline “por un período de una semana” e incluyera un hipervínculo a la sentencia oficial.

La decisión del juez Warby en el caso de infracción de privacidad y derechos de autor fue confirmada el 2 de diciembre por el Tribunal de Apelación de Londres.

“Esta es una victoria para mí, pero también para cualquiera que haya tenido miedo de defender lo que es justo”, expresó Meghan Markle en un comunicado tras conocer el fallo.

“Si bien esta victoria sienta un precedente, lo que más importa es que ahora somos lo suficientemente valientes como para cambiar una industria sensacionalista que se beneficia de las mentiras y el dolor”, dijo la duquesa en la nota, donde acusó al diario de tratar de retorcer y manipular el proceso legal para generar más titulares.

El aviso del diario sobre el caso con Meghan Markle

La ex actriz emprendió acciones legales contra ANL, editor del periódico Daily Mail, su versión dominical Mail on Sunday y la web Mail Online, por publicar extractos de una misiva enviada a su padre Thomas Markle, de 76 años. La carta fue escrita en agosto de 2018, unos meses después de que Meghan se casara con el príncipe Harry, nieto de Isabel II. En ella le pedía a su padre que dejara de hablar con la prensa sobre su relación.

Harry y Meghan incluyen en su postal navideña la primera foto de su hija Lili

(@alexilubomirski)

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle dieron a conocer el jueves la primera fotografía de su hija Lilibet “Lili” Diana al incluir una imagen de la bebé en la postal con la que los duques de Sussex han deseado unas felices fiestas a sus seguidores.

En la foto aparece el matrimonio, su primer hijo, Archie, y “Lili”, que nació hace seis meses. “Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet”, indicaron en su mensaje. “Archie nos convirtió en mamá y papá y Lili nos convirtió en familia”

La pareja añadió que habían hecho una donación “a varias organizaciones que honran y protegen familias, desde aquellos que están siendo desplazados desde Afganistán, hasta familias estadounidenses en necesidad de permisos de paternidad/maternidad”.

La baja por maternidad y paternidad ha sido una de las causas que Markle ha enarbolado desde que abandonó su carrera de actriz y se casó con el príncipe Harry en 2018.

En octubre, Markle solicitó a los líderes políticos estadounidenses que la baja pagada de maternidad y paternidad fuese incluida como parte de las iniciativas legislativas de la Administración del presidente Joe Biden, quien ha intentado aprobar esa medida en el Congreso dentro de un gran plan social, pero de momento no tiene los votos para lograrlo.

