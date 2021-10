Al rey Juan Carlos de España lo inyectaron con bloqueadores de testosterona para controlar su desenfrenado deseo sexual

El Rey Juan Carlos tuvo que ser tratado con hormonas femeninas e inhibidores de testosterona para controlar su apetito sexual (Foto: Europa Press)

Unas escandalosas revelaciones de un ex jefe de la policía pusieron en foco al ex rey Juan Carlos I de España. El funcionario asegura que el ex monarca se ha “inyectado con hormonas femeninas para controlar su desenfrenado impulso sexual”.

José Manuel Villarejo, también dijo que el ex Rey caído en desgracia, que ahora vive en un hotel de lujo en Abu Dhabi, recibió bloqueadores de testosterona del servicio secreto español después de que su libido fuera categorizada como un ‘problema de Estado’.

Villarejo, un ex comisario de la Policía española actualmente enjuiciado por un caso de chantaje, dijo, según The Times, que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “le inyectó hormonas femeninas y bloqueadores de testosterona para controlar su libido porque se consideraba un problema de Estado que fuera tan cachondo”.

La filántropa danés-alemana Corinna Larsen, la cantante española Sara Montiel, la institutriz belga Liliane Sartiau y la princesa italiana María Gabriela de Saboya son solo algunas de las mujeres con las que se rumorea que se ha acostado además de su esposa, la reina Sofía.

Sin embargo, las noticias sobre la legendaria libido del rey caído en desgracia no son nuevas. Se produce después de que un autor español e historiador militar, Amadeo Martínez Inglés, escribiera un libro titulado ‘Juan Carlos: el rey de los 5.000 amantes’, reuniendo pruebas de su historia sexual y pintando al rey como un adicto al sexo desenfrenado.

Se rumorea que la princesa Diana fue solo una de las jóvenes que el ex rey siguió en una carrera romántica en la que, como su tocayo, el seductor Don Juan, se dice que se acostó con casi 5.000 mujeres.

El Rey Juan Carlos de España es conocido por su gran libido y por haber tenido muchas amantes

Villarejo, quien ha sido acusado de espiar y trabajar para desacreditar a algunos de los políticos más destacados de España como una figura clave en la ‘política de alcantarillado’ de la nación, también insistió en que se le pidió que se deshaga de los documentos médicos que habrían probado la medicación.

Negó haber estado involucrado en el esfuerzo por controlar el notorio impulso sexual de Juan Carlos y dijo que se enteró por Corinna Larsen, una ex amante del ex monarca que ahora vive en Londres.

Larsen, también conocida como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, tuvo un romance con la monarca de 83 años, que está casado con la reina Sofía, de 82, entre 2004 y 2009.

En su explosivo libro publicado en 2016 llamado ‘Juan Carlos: el rey de los 5.000 amantes’, el autor Martínez Inglés apodó al ex rey un adicto al sexo y dijo que tuvo cientos de relaciones incluso después del matrimonio con su esposa, la reina Sofía, en 1962.

El libro afirmaba que había tenido 62 amantes en un solo período de seis meses, y durante su ‘período apasionado’ entre 1976 y 1994, el rey se había acostado con la asombrosa cantidad de 2.154 mujeres.

La experta en la familia real española, Pilar Eyre, ha corroborado la afirmación de Martínez Inglés de que el ex rey intentó acostarse con la princesa Diana, diciendo que Juan Carlos hizo un avance ‘táctil’ hacia Diana cuando ella tenía solo 25 años.

El rey emérito Juan Carlos I (Foto: Europa Press)

La propia Diana negó que hubiera sucedido algo extraño, pero admitió que, si bien el rey libidinoso era “encantador”, podía ser “un poco demasiado atento”.

Se dice que uno de los primeros encuentros sexuales de Juan Carlos fue con María Gabriela de Saboya, hija del último rey de Italia.

Más tarde, Juan Carlos, quien fue coronado rey en 1975, supuestamente se separó de su esposa después de que la reina lo encontrara en una posición comprometedora con la actriz y cantante española Sara Montiel.

Se rumorea que la reina Sofía lo sorprendió en el acto con Montiel solo unas semanas después de su coronación, pero ella negó cualquier romance.

En enero de 2017, se afirmó que los espías le pagaron a una ex concursante de Miss Mundo millones de dólares de dinero de los contribuyentes para evitar que contara su supuesta aventura con Juan Carlos cuando todavía era rey de España.

Juan Carlos I de España y Sophia (Foto: Getty)

Según los informes, la ex reina de belleza convertida en actriz Barbara Rey hizo que el efectivo se pagara en una cuenta en el extranjero para asegurarse de que no hablara de su romance de larga data con el ex monarca.

Las afirmaciones fueron realizadas por el sitio web de noticias en español OKDIARIO y fueron recogidas de inmediato por otros medios españoles que se centraron en la impactante acusación de que el dinero presuntamente pagado a Barbara Rey, la candidata a Miss Mundo del país en 1971, provenía de fondos públicos que deberían haber sido dedicados a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

Un portavoz de la Familia Real de España se negó a comentar sobre los informes en ese momento.

Una ama de casa belga también ha afirmado ser hija de Juan Carlos, alegando que el ex rey tuvo un romance con su madre, la institutriz Liliane Sartiau.

En 2015, su hija Ingrid presentó una demanda de paternidad ante los tribunales españoles. Pero el auto fue rechazado sobre la base de la “inviolabilidad legal” del rey bajo la ley española.

El camarero español Albert Sola también afirmó casi al mismo tiempo que Ingrid que era un hijo ilegítimo de Juan Carlos, pero sus intentos de ser reconocido fracasaron desde el principio.

El Rey Juan Carlos I de España supuestamenta habría tratado de seducir a la princesa Diana (Foto: Getty Images)

Juan Carlos reinó como Rey de España desde 1975 hasta 2014 cuando abdicó a favor de su hijo Felipe VI.

El hombre de 83 años se fue de España a Abu Dabi en agosto del año pasado después de que los fiscales suizos abrieran una investigación sobre las cuentas bancarias que supuestamente tenía en paraísos fiscales.

