Meghan Markle, víctima de un accidente como el de Lady Di: la escena más polémica de la nueva película sobre los duques de Sussex

"Harry & Meghan: Escaping the Palace", una película biográfica que relata la salida de los duques de Sussex de la familia real británica

El príncipe William será retratado como el villano en una controvertida nueva película para televisión sobre el príncipe Harry y Meghan Markle abandonando a la familia real británica.

La producción para la pantalla chica está protagonizada por Jordan Dean como el príncipe Harry y Sydney Morton como Meghan Markle. Se estrena este lunes 6 de septiembre.

“Harry & Meghan: Escaping the Palace”, la tercera película hecha para televisión del canal de cable estadounidense Lifetime relatará la renuncia de los duques os Sussex a la corona, después del nacimiento de su hijo Archie, según la sinopsis.

El primer tráiler adelanta que el filme televisivo aborda los malos momentos que vivió el matrimonio cuando aún estaba en la institución liderada por Isabel II e incluso recrea la explosiva entrevista que concedió la pareja a Oprah Winfrey en marzo pasado.

Jordan Dean como el príncipe Harry y Sydney Morton como Meghan Markle recreando la entrevista con Oprah Winfrey

Las imágenes se conocen pocos días después de que se revelara que la película comenzará con una secuencia de un sueño en la que Markle, de 40 años, está involucrada en un accidente automovilístico, al igual que la fallecida princesa Diana de Gales.

En una conversación, Harry le pide a William que hable en contra del racismo durante un intercambio en los jardines del Palacio de Kensington.

El actor Jordan Whalen aparece como el príncipe William discutiendo con el príncipe Harry, interpretado por Jordan Dean: “Lo que causa los problemas no es su raza, es la cultura. Meghan es estadounidense. Ella actúa más como una celebridad que como un miembro de la realeza”

En la pelea en pantalla, un Harry enojado le exige a su hermano mayor que aborde el racismo ante la prensa. “Tienes que hacer una maldita declaración conmigo denunciando el racismo. Como futuro rey, debes hablar de este horrible acoso”. El personaje de William agrega: “Por última vez estoy de acuerdo en que la diversidad en la familia es algo bueno”.

El príncipe William es la gran villano en la nueva película sobre Meghan Markle y el príncipe Harry

También se ve a Harry discutiendo con el príncipe Carlos por teléfono porque el futuro rey se ha negado a verlo tras sus declaraciones.

Se ha confirmado que en la película también profundizará en la disputa privada que tuvieron Harry y su hermano, el príncipe William, y su padre, el príncipe Carlos.

Jordan Dean y Sydney Morton interpretando a los duques de Sussex en la película de televisión estadounidense "Meghan and Harry: Escaping the Palace"

Será la tercera película que se hace de la pareja, continuando a las dos anteriores, ‘Harry and Meghan: A Royal Romance’, que salió en 2018 y ‘Harry and Meghan: Becoming Royal’, de 2019

El drama pretende explorar los ‘”detalles reales” detrás de la decisión que finalmente llevó a la pareja a dejar atrás su vida real.

Kate Middleton es interpretada por Laura Mitchell

Los hermanos está distanciados desde en marzo de 2019 cuando William echó a Harry y Meghan del Palacio de Kensington por el presunto acoso del personal, y los Sussex rompieron su fundación conjunta y establecieron una nueva oficina en el Palacio de Buckingham.

Capturas del avance de la película biográfica sobre Meghan Markle y el príncipe Harry

La escena más polémica de “Harry & Meghan: Escaping the Palace” se ve a Meghan atrapada bajo un vehículo accidentado y rodeado de fotógrafos. Harry se abre camino y abre la puerta del coche para rescatar a su mujer, que le suplica que lo ayude, pese a que él no puede. Poco después, se revela que es una pesadilla que está sufriendo el duque, tras lo que es reconfortado por su mujer y su hijo Archie.

Meghan Markle, víctima de un accidente como el de Lady Di, en la nueva película de los duques de Sussex

La similitud de esta escena con el accidente que provocó la muerte de la princesa Diana de Gales, madre de Harry, en 1997, ha sido calificada en redes sociales como de muy mal gusto y ya ha despertado una ola de críticas en Reino Unido.

El pasado 19 de febrero, los duques de Sussex confirmaron a Isabel II que no volverían a trabajar como miembros de la familia real británica, tras haber decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida en California y ser financieramente independientes.

Tras esta confirmación, la reina de Inglaterra, de 95 años, decidió retirarle a su nieto -sexto en la línea de sucesión al trono británico- los patrocinios honorarios que ostentaba y distribuirlos entre otros miembros de la familia.

El nieto de Isabel II dijo en la entrevista que concedió a Oprah en marzo junto a su mujer que su familia le había cortado la ayuda financiera tras su renuncia y que había tenido que utilizar los millones que le dejó Lady Di para poder empezar una nueva vida lejos de Londres

