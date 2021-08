¿Separación en Mónaco? Crecen los rumores pese a las fotos de Alberto y Charlene

Alberto y Charlene de Mónaco aparecieron abrazados en Sudáfrica luego de rumores sobre una supuesta separación (Foto: Instagram / @hshprincesscharlene)

Luego de rumores sobre una supuesta ruptura en el matrimonio del príncipe Alberto y Charlene de Mónaco, la pareja luce sonriente en Sudáfrica. En días previos, la princesa nacida en Zimbabwe posteó otra fotografía en redes sociales, en ella, ambos aparecen junto a sus hijos: “Estoy tan emocionada de tener a mi familia conmigo. Gabriella decidió cortarse el pelo, lo siento mi bella, hice todo lo posible para arreglarlo”, agregó a la imagen.

Fue en junio cuando comenzó a escucharse que la pareja real vivía momentos turbulentos, esto a raíz de que la princesa estuvo ausente en diversos actos oficiales a los que solo acudía Alberto acompañado de sus mellizos, Jacques y Gabriella.

Sin embargo, la fundación de Charlene emitió un comunicado para informar que la princesa pasaría una temporada en África, periodo que se extendió debido a complicaciones en la salud de la monarca. Cabe señalar que el objetivo principal del viaje era iniciar un programa de conservación de fauna en dicho continente.

De acuerdo con un boletín del Gabinete del príncipe monegasco, Alberto II, su esposa fue intervenida quirúrgicamente durante cuatro horas; la anestesia utilizada fue general.

Como parte de sus esfuerzos por disipar rumores, la princesa usó su cuenta de Instagram para publicar un video con motivo de su décimo aniversario de matrimonio. Al pie escribió: “A todas nuestras familias, amigos y seres queridos. Gracias por su amor y apoyo, y por la generosidad que hemos recibido durante esta década de nuestro matrimonio. Con gratitud, podemos continuar nuestro trabajo a través de nuestros cimientos. Gracias por los obsequios de aniversario, por su generosidad y confianza. Con todo nuestro amor y respeto”.

Alberto y los gemelos de seis años se quedarán con la ex nadadora olímpica mientras ella se recupera, anunció el Palacio previamente, aunque no está claro cuánto tiempo será su estadía, pero la princesa no regresará a Mónaco hasta al menos finales de octubre.

La ausencia de Charlene de Mónaco ha llevado a especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio, luego de que surgiera la noticia de que Albert se enfrenta a una demanda de paternidad por un hijo nacido en los primeros años de su relación.

Ante los rumores que circulan habitualmente sobre su relación, Charlene rompió el silencio y hace tan sólo unos días confesó que “Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza. Sin su amor y su apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”.

No solo en familia, pues con base en las imágenes recientemente postradas del matrimonio, las especulaciones de la supuesta separación son cada vez más lejanas. Su cuenta de Instagram ha estado muy activa, pues también aprovechó la interpretación del tema My hele hart (Todo mi corazón) que hizo una de sus amigas. La importancia de esta canción reside en que fue entonada en la boda de los príncipes hace 10 años.

“Mi querida amiga, Aloise. Gracias por recordar nuestra canción de boda. Con todo mi corazón, gracias”, escribió Charlène junto al video. Entre las estrofas de la melodía se escucha:

El tiempo de estadía de la princesa y su familia aún es incierto, asimismo, se desconoce el estado de salud de la misma, quien ha sido criticada por su supuesto aspecto deteriorado.

