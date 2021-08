Tras meses de separación, rumores de divorcio y una cirugía, la princesa Charlene de Mónaco se reunió con su familia

El príncipe Alberto II de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene (EFE)

Charlene de Mónaco, de 43 años, se ha reunido por fin con su familia tras casi tres meses separados. Después de someterse a una misteriosa intervención hace un par de semanas, la princesa ha recibido la visita de su marido, el príncipe Alberto, y sus dos hijos, el príncipe Jacques y la princesa Gabriella, que viajaron para estar con ella en Sudáfrica.

La princesa, que fue vista por última vez en Mónaco en el mes de enero, reside en Sudáfrica desde el pasado mes de mayo, cuando una infección de las vías respiratorias contraída durante un viaje a su país de origen le impidió regresar al Principado.

Hace dos semanas la esposa del príncipe Alberto de Mónaco se sometió a una “operación de cuatro horas bajo anestesia general”, aunque la Casa Real no se aclaró si esto estaba relacionado con el diagnóstico previo.

“La princesa Charlene debe ser sometida hoy, viernes 13 de agosto, a una operación de cuatro horas bajo anestesia general”, indicó el Gabinete del príncipe monegasco, Alberto II, en un comunicado, sin ofrecer más detalles sobre el lugar, la hora y la naturaleza de la intervención quirúrgica.

Recientemente, la prensa internacional había lanzado especulaciones sobre un posible divorcio o separación de la pareja, rumores animados por la ausencia prolongada de la princesa.

La ex nadadora lleva viviendo desde hace varios meses en Sudáfrica, su país de origen, donde se está recuperando oficialmente de una infección otorrinolaringológica, aunque, según la revista alemana Bunte, está buscando una casa.

Charlene, que es originaria de Ciudad del Cabo, compartió fotografías de su anhelado reencuentro en Instagram este miércoles, donde dijo estar “emocionada” de tener a su familia con ella.

Recupérandose de la última operación a la que fue sometida a causa de una grave infección de oído, nariz y garganta que contrajo hace tres meses mientras participaba en un acto contra la caza furtiva de rinocerontes en su país de origen, Charlene ha recibido la visita de su marido y de sus pequeños, un momento muy esperado que pone fin a los rumores sobre una posible separación del matrimonio.

“Estoy tan emocionada de tener a mi familia de regreso conmigo”, expresó Charlene en su última publicación en Instagram, que ha acompañado con varias fotografías de su reencuentro con su marido y sus hijos, en las que los pequeños son los grandes protagonistas; sobre todo Gabriella que, como ha explicado la princesa, “decidió cortarse el pelo”. “Lo siento mi Bella, hice todo lo posible para arreglarlo”, ha señalado, dejando ver que ha sido ella misma la que ha intentado igualar el maltrecho flequillo que ahora luce su hija, de 6 años.

Charlène Lynette Wittstock, nacida en 1978, se casó en 2011 con el príncipe de Mónaco. Debido a la ausencia de la sudafricana, el matrimonio se quedó sin celebrar su décimo aniversario.

Alberto y los gemelos de seis años se quedarán con la ex nadadora olímpica mientras ella se recupera, anunció el Palacio previamente, aunque no está claro cuánto tiempo será su estadía, pero la princesa no regresará a Mónaco hasta al menos finales de octubre.

La princesa Charlène de Mónaco con su hijo (Instagram)

La ausencia de Charlene de Mónaco ha llevado a especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio, luego de que surgiera la noticia de que Albert se enfrenta a una demanda de paternidad por un hijo nacido en los primeros años de su relación.

Ante los rumores que circulan habitualmente sobre su relación, Charlene rompía su silencio y hace tan sólo unos días confesaba que “Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza. Sin su amor y su apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”.

Con esta producción de imágenes familiares, la intención de Alberto y Charlene es que los rumores sobre un posible divorcio lleguen a su fin, demostrando que, al menos por ahora, son una familia unida.

