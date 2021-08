Nuevo ataque del hermano de Meghan Markle: “Le dije al príncipe Harry: ‘Va arruinar tu vida’”

Thomas Markle Jr en el video de presentación de Big Brother Australia

Tras meses de rumores, el domingo por la noche Thomas Markle Jr apareció en el tráiler del reality Gran Hermano VIP de Australia dejando boquiabiertos a todos los espectadores. En el video de presentación, el hermanastro de la duquesa apuntó contra ella.

Thomas Markle Jr ha dejado en claro en su llegada a la televisión australiana que está más que dispuesto a seguir los pasos de su padre y de su hermana Samantha a la hora de exponer mediáticamente a la ex actriz, madre de dos hijos con el príncipe Harry.

En el breve adelanto, Thomas, de 55 años, ha aprovechado la ocasión para tildar de “superficial” a Meghan y revelar una curiosa anécdota ligada a los mensajes que en su momento hizo llegar al hijo menor de Carlos de Inglaterra y la fallecida Diana de Gales.

“Soy el hermano de Meghan Markle, el ‘gran hermano’ por excelencia. Le dije al príncipe Harry ‘Creo que va a arruinar tu vida. Es muy superficial’”, asegura Thomas en la explosiva grabación, que se publicó en Twitter y en donde se lo puede ver saliendo de una limusina.

Meghan Markle y el príncipe Harry (Foto: Getty Images)

Poco antes de la boda real de la pareja en mayo de 2018, en el castillo de Windsor, Thomas envió una letal carta escrita a mano a Harry, ahora de 36 años, para sacar a relucir el hipotético lado oscuro de su hermana. En la misiva la acusaba de poner en peligro la institución monárquica debido a su “superficialidad” y carácter “manipulador”.

También le dijo al príncipe que “no era demasiado tarde” para dejar a Meghan y aseveró que su hermana “obviamente no era la mujer adecuada” para él.

Thomas vivirá en la famosa casa rodeado de famosos como la ex asesora de Donald Trump, Omarosa Manigault, o la mediática y ex atleta olímpica estadounidense Caitlyn Jenner, que competirá por ser la gobernadora de California en menos de dos semanas. “He crecido con las Kardashian, puedo hacer cualquier cosa”, afirmaba en el video de presentación.

Thomas Markle está alejado de su hija Meghan Markle desde mayo de 2018 (The Grosby Group)

Thomas Markle, Thomas Markle Jr. y Samantha Markle fueron parte de la boda real en el castillo de Windsor. Y con el tiempo han demostrado que lejos de ser familiares cercanos de Meghan, son sus peores enemigos, pues todos se han ocupado de desprestigiar a la duquesa y agravar la presión mediática que vivió durante el tiempo en la familia real.

Padre e hija se pelearon hace tres años. Thomas, de 76 años, no ha hablado con Meghan desde 2018. No ha conocido al príncipe Harry ni a su nieto Archie, nacido en mayo de 2019, ni a su nieta Lilibet Diana, octava en la línea de sucesión al trono británico.

En la explosiva entrevista de Meghan y el príncipe Harry con Oprah Winfrey, la ex actriz estadounidense dijo que se sentía “traicionada” por las acciones de su padre.

Seguir leyendo: