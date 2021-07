El príncipe Harry y Meghan Markl, premiados por su decisión de no tener más hijos

El príncipe Harry y Meghan Markle en Trafalgar Square, en Londres el 23 de abril de 2018 (AFP)

Meghan Markle y el príncipe Harry han recibido un reconocimiento de la organización benéfica Population Matters tras su decisión de no tener más de dos hijos.

Los duques de Sussex han sido galardonados con un premio de 500 libras esterlinas (USD 695) por haber querido limitar su familia a dos hijos, una iniciativa que la institución ha catalogado como acertada y que los posiciona como “un modelo a seguir para los demás”.

“Tener una familia más pequeña reduce nuestro impacto en la Tierra y brinda una mejor oportunidad para que todos nuestros niños, sus hijos y las generaciones futuras prosperen en un planeta saludable”, dijo la organización benéfica británica en un comunicado al anunciar la noticia. “Felicitamos al duque y a la duquesa por tomar esta inteligente decisión y por afirmar que una familia más pequeña también es una familia feliz”.

El príncipe Harry, su esposa Meghan y su hijo Archie, en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 25 septiembre 2019 (Reuters)

Fue durante la etapa en la que el príncipe decidió dejar atrás a la familia real, cuando expresó públicamente su deseo de tener solo dos hijos para reducir su impacto en el medio ambiente.“¡No, tendremos dos como máximo!. Siempre he pensado que estamos aquí de prestado. Deberíamos ser capaces de dejar algo mejor detrás de nosotros para la próxima generación”, dijo Harry en una entrevista con la doctora Jane Goodall para la revista Vogue.

Fundada en 1991, Population Matters es una organización benéfica de Reino Unido dedicada a hacer campaña para concienciar sobre el impacto negativo que el crecimiento de la población mundial tiene en el medio ambiente y los recursos naturales.

El matrimonio ha recibido este premio, que será destinada a una organización benéfica de su elección, junto a otros nueve galardonados, con motivo del Día Mundial de la Población, que celebra la Organización de las Naciones Unidad (ONU) este domingo 11 de julio.

Actualmente, Meghan y el príncipe Harry solo tienen dos hijos. El primero, Archie, nacido el 6 de mayo de 2019 en Londres. La segunda, Lilibet Diana, llegó al mundo el pasado 4 de junio de 2021, casi un año después de que la ex actriz sufriera un aborto espontáneo.

El príncipe William con Harry y Meghan Markle en 2018 REUTERS/Hannah McKay

Aunque se creía que sería hasta el 2022, para el Jubileo de la reina Isabel II por sus 70 años de reinado, cuando regresaría Harry junto a su familia a Reino Unido, parece que la fecha de la próxima reunión de los Sussex con los Windsor está más cerca de lo que se pensaba.

Para la inauguración de la estatua en honor a Lady Di, el pasado 1 de julio, Harry tuvo que viajar solo debido a que su segunda hija, Lilibet, tenía pocas semanas de vida y no era conveniente ni que ella ni su madre volaran. Sin embargo, ya se planea un nuevo homenaje para septiembre, mucho más grande e importante, en honor a la fallecida Diana de Gales.

“Es una fecha señalada para una celebración más extensa de la estatua, y Harry querrá regresar”, ha dicho una fuente al Daily Mail. Para entonces ya habrán pasado tres meses del nacimiento de Lilibet y no habría excusa para que Harry viajara solo, por lo que hay altas probabilidades de que esta vez viaje con toda su familia desde Los Ángeles, California.

La relación entre el príncipe William y el príncipe Harry sigue distante (Getty Images)

La última reunión de Harry con William no fue positiva. Expertos en realeza cuentan que el duque de Cambridge ya no confía en su hermano, por lo que prefiere no tener mucho acercamiento con él puesto que teme que todo termine haciéndose público.

La relación entre ellos ha sido distante desde el año pasado cuando los duques de Sussex dejaron la familia real, mudándose primero a Canadá y luego a Los Ángeles. Todo empeoró después de que Harry participara en una entrevista explosiva con Oprah Winfrey en marzo.

