Los dramáticos momentos que vivió la nieta de la reina Isabel II: dio a luz en el suelo del baño de su casa

La nieta de la reina Isabel II, Zara Tindall y su esposo, el exjugador de rugby Mike Tindall, celebraban el nacimiento de su tercer hijo, nacido en su propia casa en el suelo del baño después de que la pareja se quedara sin tiempo de llegar al hospital.

Lucas Philip Tindall nació el domingo con un peso de 3,7 kilos, según dijo el miércoles un representante de la pareja. El segundo nombre del pequeño era un homenaje al padre de Mike Tindall y al abuelo de Zara, el príncipe Felipe de Edimburgo. El recién nacido es el 22do en la línea sucesoria al trono, pero no tendrá título de alteza real.

Tindall, de 42 años, reveló que la rapidez del nacimiento tomó por sorpresa a la pareja y que había tenido que apresurarse para conseguir una colchoneta para su esposa, de 39 años y que, como su madre, la princesa Ana, tuvo una exitosa carrera como jinete. El niño es el 10mo bisnieto de la reina Isabel y el príncipe Felipe.

“De modo que sí, fue correr al gimnasio, tomar una colchoneta, llegar al baño, poner la colchoneta en el piso, toallas, sostener, sostener, sostener”, comentó en el podcast The Good, The Bad & The Rugby la ex estrella de la selección inglesa.

La última incorporación de la familia Tindall tiene una hermana de 7 años, Mia, y otra de dos, Lena, que no estaban en casa en el momento del parto. Tindall contó además que una amiga de su esposa, Dolly -quien también asistió a los dos nacimientos previos- también estuvo presente en esta ocasión.

El Príncipe Harry, Zara Tindall, Mike Tindall, Kate Middleton y el Príncipe William saludan a la Reina Isabel II cuando llega para asistir al Servicio de Pascua en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, Gran Bretaña. 21 de abril de 2019 (Reuters)

“Estaba allí y se dio cuenta de que no habríamos llegado al hospital a tiempo”, dijo Tindall. “Por suerte, la comadrona que iba a encontrarse con nosotros en el hospital no estaba tan lejos, de modo que llegó en auto justo cuando habíamos adoptado la posición, y la segunda comadrona llegó justo después de la principal”.

El exjugador bromeó con que esta podría ser una buena ocasión para hacerse una vasectomía.

“Literalmente, fue como ‘Sí, a cortar, a cortar’. Tengo un chico, ya está, he terminado”, dijo. “Lo mejor de estar en casa, lo mejor fue que en cuanto estuvo envuelto, estaba piel con piel, fuimos directamente en el piso de abajo. Habitación del televisor. Vimos golf. Es lo que hacemos”.

La estrella del rugby describió a Zara como una “guerrera”, y bromeó sobre que se haría una vasectomía ahora que desea tener un hijo. “Literalmente estaba como ‘Sí, corta, corta, corta’. Tengo un chico. Estoy fuera. Me voy de aquí“.

La británica Zara Phillips, la nieta mayor de la reina Isabel, y su esposo, el excapitán de rugby de Inglaterra, Mike Tindall, abandonan la iglesia después de su matrimonio en Canongate Kirk en Edimburgo, Escocia, el 30 de julio de 2011 (Reuters)

La alegría de la pareja fue mayúscula por los reveses sufridos en los últimos años. Zara y Mike perdieron un bebé en diciembre de 2016 después de anunciar el embarazo un mes antes. Y más tarde sufrió otro aborto espontáneo antes de que naciera su hija Lena en junio de 2018. Su primera hija, Mia, nació en enero de 2014.

La pareja anunció su compromiso en 2010 y se casaron el 30 de julio del año siguiente. Como lo exige la Ley de Matrimonios Reales de 1772 la Reina dio su consentimiento para su matrimonio en una reunión del Consejo Privado el 10 de mayo de 2011.

