Nuevo enfrentamiento entre Isabel II y el príncipe Harry: una explosiva entrevista pone nerviosa a la familia real

La entrevista de 90 minutos que los duques de Sussex grabaron con Oprah Winfrey, que se podrá ver el 7 de marzo, no cayó nada bien en Buckingham. La familia real habría tomado la decisión de iniciar un corte decisivo con la pareja, que hace casi un año que reside en Los Ángeles con su hijo Archie, de un año. Todo parece indicar que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle perderán los patrocinios que lograron conservar tras el Megxit, informó el Daily Mail. Según el medio, a la reina Isabel II les pedirá que renuncien a todos los vínculos que todavía mantienen con organizaciones gracias a la familia real.

El príncipe Harry, de 36 años, sería despojado de sus tres títulos militares honorarios restantes, y quizás sus patrocinios con la Rugby Football Union, la Rugby Football League y la London Marathon. Markle, mientras tanto, tendría que renunciar a su papel de mecenas del Teatro Nacional de Londres, un cargo que recibió en 2019, y fue interpretado como un gesto de cariño de la reina Isabel II, que ocupó ese lugar durante 45 años.

Tras conocer que los Sussex contarán toda su vida ante las cámaras de televisión, la familia real emitió un comunicado distanciándose del matrimonio: “El duque y la duquesa ya no son miembros activos de la familia real, por lo que, cualquier decisión que tomen con respecto a compromisos con los medios es de su responsabilidad. Como miembros no activos de la realeza, no tienen la obligación de informar a la Casa Real de dichos planes”.

La confirmación de la entrevista con Winfrey no sería una sorpresa en Buckingham. “Ha sido un secreto a voces en el palacio durante meses”, dijo una fuente a Page Six. En tanto, el diario Mirror agregó que hay “mucho nerviosismo” a puertas cerradas.

La entrevista de los duques, que se emitirá en CBS el próximo mes, ha evocado recuerdos de la infame entrevista de 1995 de la princesa Diana con el presentador de la BBC Martin Bashir, en la que abordó con franqueza el affaire del príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles.

Meghan, que está embarazada de segundo hijo, habló sobre una variedad de temas con Winfrey, que es íntima amiga de la pareja real y fue una de las invitadas a su boda en mayo de 2018.

“Winfrey hablará con Meghan, la duquesa de Sussex, en una amplia entrevista, que cubrirá todo, desde el paso a la vida como real, el matrimonio, la maternidad, el trabajo filantrópico hasta cómo está manejando la vida bajo una intensa presión pública”, dijo CBS en una declaración. “Más tarde, el príncipe Harry se une a ella mientras hablan sobre su mudanza a los Estados Unidos y sus esperanzas y sueños futuros para su familia”.

La única vez entrevista que dio la pareja real fue en octubre de 2019 con Tom Bradby de ITV News, durante la cual Harry abordó su tensa relación con su hermano mayor, William. “Ciertamente estamos en caminos diferentes en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará allí para mí”, dijo el nieto de Isabel II en ese momento. “No nos vemos tanto porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho”.

