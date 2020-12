Una buena noticia para la reina Isabel II: la familia real se agranda con otro bebé Windsor en camino

Zara Phillips, hija de la princesa Ana de Inglaterra, y Mike Tindall ya son padres de dos hijas (Reuters)

Buenas noticias para Isabel II, ya que el 2021 traerá dos nuevos Windsor. Tras conocerse que Eugenia de York y Jack Brooksbank estaban esperando su primer hijo, ahora es su prima, Zara Phillips, la protagonista de las novedades reales. Fue su marido, Mike Tindall, el encargado de anunciar que viene en camino un nuevo integrante a la familia real británica

“Hay un tercer Tindall en camino”, comentó el ex capitán de la selección inglesa de rugby a través de su podcast. “Espero que sea un varón”, comentó el yerno de la princesa Ana. Este bebé será el tercer hijo para el matrimonio real, con lo que se convertirán en familia numerosa junto a Mia Grace, de seis años, y Lena Elizabeth, de dos.

Será, además, el quinto nieto para la princesa Ana, mientras que este pequeño Tindall será el décimo bisnieto de la reina Isabel, después de Archie, que hasta ahora era el menor, y el primer hijo de Eugenia de York, al que se espera para enero.

Un anuncio que no ha tenido ni la formalidad ni la pompa con la que el Palacio de Buckingham da a conocer otros futuros nacimientos y que ha sido mucho más acorde con el estilo de vida de la pareja, ya que no son miembros trabajadores de la familia real, al igual que ahora lo son los duques de Sussex, tras su renuncia a principios de este año.

Zara y Mike Tindall esperan su tercer hijo (Reuters)

Al nacer tanto Zara como Peter Phillips, la princesa Ana, hoy de 77 años, decidió que ninguno de los dos tendría ningún título real para así darles una vida alejada de las rígidas normas de la Casa Real británica. Por eso, ni las dos hijas que ya tiene la pareja ni el futuro bebé llevarán tampoco título, aunque sí estarán dentro de la línea de sucesión al trono. Su hermano Peter tiene dos hijas, Savannah e Isla, con Autumn Kelly, de quien se separó este año tras 12 años de matrimonio.

Peter Phillips es el nieto mayor de Isabel II y también el primogénito de los dos hijos que tuvo la princesa Ana con el capitán Mark Phillips. Tanto él como su hermana llevan una vida relativamente normal, no tienen títulos reales ni son tratados de altezas reales, no reciben dinero de los contribuyentes y no participan de actividades de la corona.

Peter Phillips y Autumn Kelly en su casamiento en 2008 (Shutterstock)

Además, el hecho de no ser miembros trabajadores de la familia real también les ha permitido ganarse la vida de forma independiente, invertir y hacer negocios. Zara y Mike se casaron en 2011, ocho años después de conocerse. Son muy cercanos tanto del príncipe William como Harry. Tan estrecha es la relación que el duque de Sussex fue elegido como padrino de bautismo de su segunda hija, Lena.

Actualmente Zara Phillips, de 39 años, ocupa el puesto 18º, el nacimiento del hijo de la princesa Eugenia la hará bajar al 19º, mientras que su tercer hijo o hija ocupará el 22º, por detrás de sus dos hermanas mayores.

