Corinna Larsen apuntó contra la corona española: “Soy víctima del afán de venganza de la reina Sofía”

Corina Larsen y la reina emérita Sofia

El escándalo en torno a los affaires del rey Juan Carlos I sigue sin sumando capítulos al entramado romántico y de negocios. Este martes se publicó la segunda parte de la entrevista donde la alemana, Corinna Larsen (56), brindó al medio Ok Diario declaraciones explosivas. Habría una tercera entrega que se publicará este miércoles.

En esta oportunidad, al igual que en la primera, Larsen no eximió de culpas a ningún integrante de la corona española. El turno le tocó a la reina Letizia, la esposa del Rey Felipe IV, la reina émerita Sofía e incluso el empresario Iñaki Urdangarin.

La empresaria imputada por la justicia española cuenta que inicialmente el rey emérito estuvo en contra del noviazgo de su hijo con la entonces periodista española. “T uve ocasión de conocerla y me pareció sumamente educada, muy profesional, muy amable, y pienso que es de hecho un gran valor para el rey Felipe y la monarquía española”.

Foto oficial 2018: Irene Urdangarin, la princesa Leonor, Victoria Federica, reina Letizia, Froilan Marichalar, rey Felipe VI, princesa Elena, Reina Sofia,princesa Cristina, rey Juan Carlos, Juan Urdangarin, Infanta Sofia, Pablo Urdangarin y Miguel Urdangarin.

A su vez, frente al acoso sufrido por las autoridades españolas debido a sus negocios en el exterior, Corinna trató de ponerse en contacto con Letizia para que interviniera. Los intentos resultaron infructuosos y no habría hecho mucho, según lo comentado en el medio.

Eso no fue todo, Corinna también se animó hablar de Sofía, la esposa humillada por su marido el rey. “Los Reyes eméritos llevaban décadas separados, pero tenían un acuerdo para representar a la Corona”.

Por otro lado, se refirió a que Sofía deseaba que Juan Carlos abdicara en favor de su hijo, al que ella veía como una persona más influenciable y fácil de manipular. Felipe VI asumió el trono en 2014, siguiendo el proceso constitucional, pero heredó una corona salpicada por escándalos de corrupción y que había perdido popularidad.

Se refirió a Sofía y el actual rey Felipe como responsables indirectos del manejo financiero de Juan Carlos. “Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con ello [el dinero de su padre]. ¡Si se ha beneficiado de ello toda su vida! Así que pienso que ahí reside el problema”, dijo la examante.

Además culpa a la Reina de ser la responsable de la fuerte campaña de despretigio en su contra en toda Europa. “ Soy víctima más que nada del afán de venganza de Sofía”.

FOTO DE ARCHIVO. El rey emérito de España Juan Carlos y su esposa, la reina emérita Sofía, llegan antes de una ceremonia conmemorativa en honor del difunto excanciller alemán Helmut Kohl, en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. 1 de julio de 2017. REUTERS/Arnd Wiegmann

En más de una ocasión la empresaria dijo que iba a acudir a la justicia por todo lo vivido. “Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales”, declaró al periódico Daily Maily en marzo de 2020. Larsen contrató para su denuncia a James Lewis, un reputado abogado de Londres experto en extradiciones y derecho internacional.

Quién tampoco se quedó afuera fue Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, que según Corinna: “Se sentía presionado para mantener a su esposa, con las comodidades y condiciones que los padres de ella esperaban, y él no era más que un deportista y sus medios para lograr tal cosa eran limitados”, declaró al medio OK! Diario.

Urdangarin lleva dos de los cinco años y diez meses de prisión a los que fue condenado por el caso Nóos. Para Corina la Casa Real usó a Iñaki para salvar la imagen de Cristina “La familia había conspirado para utilizar a una mujer inocente para sustituir a su hija. Me di cuenta de que la familia podía ser muy peligrosa, de que en el momento en que su imagen o su situación se viera amenazada, no dudarían en usar sin más a un inocente y en tratar de implicarlo falsamente”.

Iñaki Urdangarín continúa con su labor de voluntariado en el centro Don Orione

En una de sus salidas autorizadas, el yerno del Rey, muy discreto, ha escuchado las preguntas sobre las declaraciones Corinna y sus nuevas acusaciones a Don Juan Carlos, pero ha evitado dar su opinión al respecto.

La alemana asegura que su amigo entrañable tenía una máquina de contar billetes en el Palacio de la Zarzuela y que le donó 65 millones de euros como si de una herencia en vida, meditada y estudiada por el Rey, se tratase.

