La Reina Sofía y un duro mensaje: ya no luce su anillo de compromiso con el rey

Desde que el rey Juan Carlos I debió exiliarse pasa salvar la frágil y desgastada monarquía española el papel de su esposa, la Reina Sofía, quedo bajo cuestionamiento. Sin hacer declaraciones públicas sobre el escándalo de infidelidades, millones de dólares y cuentas en Suiza que golpea el Palacio de la Zarzuela, la madre de el rey Felipe VI mantuvo un perfil bajo, solo se la vio en dos ocasiones en Mallorca.

Sin embargo, esta semana retomó sus actividades tradicionales, a pesar del contexto de la pandemia. Primero, participó en la limpieza de una playa en Málaga, luego estuvo en el Banco de Alimentos de Albacete y el último miércoles visitó Toledo. Por otra parte, el viernes estará presente en un concierto en Ibiza a cargo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

En su reciente recorrida por Toledo se la vio sonriente, saludando a los residentes, con un look informal: camisa y jeans. Pero el detalle que llamó la atención, y fue capturado por la prensa fue la ausencia de su anillo de compromiso que suele llevar en su mano izquierda.

La valiosa joya está compuesta por un aro de oro y dos rubíes redondos, unidos por un diamante talla baguette. Juan Carlos se lo regalo en septiembre de 1961, al grito de “Sofía, cogélo”, uniendo la pareja hasta hoy. El 13 de septiembre de 1961 se anunció oficialmente el compromiso. Se casaron -con 24 años él y 23 años ella- el 14 de mayo de 1962 en una doble ceremonia, católica y ortodoxa, en Atenas.

Tampoco se lo vio puesto en su visitas en Málaga ni en Albacete, tal vez como un gesto de distanciamiento de Juan Carlos luego de los hechos de público conocimiento.

Aunque no llevaba con asiduidad esta joya, en 2019, coincidiendo con la “reconciliación” con su esposo Juan Carlos, lo volvió a lucir. Hace años -debido a los reiterados rumores de infidelidades- que los reyes de España llevan vidas separadas. No es ningún secreto para nadie que el matrimonio de los padres del rey de España está roto desde hace décadas. No obstante, nunca se plantearon el divorcio como una salida posible.

La madre del actual rey, Felipe VI, ha quedado al margen de la controversia al no tener relación con los presuntos negocios en los que pudo participar el rey emérito, indicaron el lunes fuentes la Casa Real española. Juan Carlos I, que ascendió al trono en noviembre de 1975, y su esposa llevan distanciados en el plano sentimental desde hace varios años, si bien han mantenido la residencia en Zarzuela al ser miembros de la familia real tras la abdicación en favor de su hijo en junio de 2014.

Desde la abdicación de Juan Carlos I, el papel de Sofía de Grecia ha menguado aunque, además de su actividad como parte de la familia real, ha seguido mostrando su lado solidario. Su hermana la princesa Irene de Grecia es su gran apoyo moral desde hace varios años y quien suele a acompañarla a actos públicos, además de residir con ella en Madrid parte del año.

Para varios especialistas en política y monarquía españolas, el rey no se fugó, como denuncian los antimonárquicos, sino que se vio forzado al exilio.

“Se trata de una salida involuntaria”, señala Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, Juan Carlos I “fue presionado por el gobierno, por su propio hijo”.

