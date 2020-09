“Sexo, mentiras y dinero sucio”: un explosivo libro promete revelar secretos del príncipe Andrés y una larga lista de políticos y celebridades

El príncipe Andrés negó haber tenido sexo con menores de edad (REUTERS)

Un explosivo libro alega que el príncipe Andrés es un “adicto al sexo” y un “amante atrevido” sin límites en la cama, según las mujeres que alegan que tuvieron intimidad con el hijo de la reina Isabel II después de ser presentadas por el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein. En la publicación también se afirma que el duque de York tenía esa conducta de “playboy” por sentirse menos ante el papel en la familia de su hermano, Carlos de Inglaterra, y de su sobrino, el príncipe William.

El autor Ian Halperin, quien lanzará el jueves “Sex, Lies and Dirty Money by the World’s Powerful Elite” (“Sexo, mentiras y dinero sucio de la élite poderosa del mundo”), habló con al menos una docena de presuntas ex amantes del duque de York, quien fue relegado de sus tareas oficiales en la familia real británica cuando se dio a conocer en los medios sobre su escandalosa amistad con Epstein.

“La mayoría de las mujeres pintaron a Andrés como un caballero perfecto y dijeron que las relaciones fueron consensuadas", dijo el escritor en declaraciones a Page Six. "Una mujer dijo que era un amante muy atrevido: no había límites a dónde iría en la cama... Me dijo, ‘Andrew sacudió mi mundo en el dormitorio’, pero se sintió decepcionada porque después de eso ... no tuvo noticias de él de nuevo”.

“Una de las ex amantes de Andrés dijo que tenía una adicción al sexo porque siempre fue segundo después del príncipe Carlos ... Él comparó su relación con su hermano ... con William y Harry. William es visto como material real, al igual que Carlos, mientras que él y Harry eran los chicos malos… Esto lo llevó a su estilo de vida de playboy. No estaba recibiendo atención; le hizo sentir especial tener a estas hermosas mujeres en su cama”, afirmó el escritor.

El príncipe Andrés con Virginia Roberts. En el fondo Ghislaine Maxwell

Por otro lado, el escritor canadiense dijo que no descubrió evidencia de que Andrés, quien ha negado las acusaciones de que se acostó con la esclava sexual de Epstein, Virginia Roberts, haya tenido relaciones sexuales con menores de edad, pero “no hay duda de que Epstein le proporcionó mujeres a Andrew, y esa fue la razón por la que eran amigos”. Y añadió: “Tenía una obsesión con las pelirrojas, y Epstein tenía a su gente peinando las calles en busca de las pelirrojas más hermosas antes de conocerlas”.

Pero alegó que Andrew, quien insiste en que su amistad con Epstein era puramente empresarial, comenzó a temer a Epstein cuando conoció que iba a usar sus secretos para “salvarse”. Halperin dijo: “Epstein tenía información y la usaría en su contra ... La última vez que él y Andrew se vieron fue en 2011; estaba de rodillas rogándole a Epstein que nunca revelara nada sobre él. Si Epstein tuvo un príncipe de rodillas, imagínese el poder que tenía sobre los demás”.

Halperin afirmó que su libro llegará a los titulares mundiales con información hasta ahora desconocida de la relación del duque de York con Epstein y Ghislaine Maxwell, quien está detenida en una prisión en Nueva York en espera de su juicio por tráfico sexual.

"Diré una cosa después de mi libro, si el príncipe Andrew no es finalmente interrogado por los federales, tenemos un problema importante porque estoy revelando una tonelada de cosas nunca antes reveladas”, señaló al diario The Sun. Además, la portada del libro sostiene que en los futuros volúmenes se hablará de una larga serie de celebrities que incluyen a estrellas de la música -Madonna y algunos ya fallecidos, como Prince y Michael Jackson-, la política -Emmanuel Macron, el rey Salman de Arabia Saudita-, y el deporte -LeBron James-.

Libro de Ian Halperin

El hijo de la reina Isabel II sigue en la mira del FBI por no haber colaborado aún en la investigación. La abogada estadounidense Gloria Allred, que representa a algunas de las víctimas de Epstein, afirmó que el príncipe Andrés está “evitando y evadiendo” a las autoridades de Estados Unidos al no proporcionar una declaración sobre el caso.

El duque de York ha afirmado en varias oportunidad que ofreció dar su testimonio ante la Justicia de los Estados Unidos, sin embargo, las autoridades han negado que se contactara con ellos para hablar sobre su relación con Epstein y Maxwell.

La ex novia y mano derecha del fallecido financista, que se quitó la vida en su celda esperando su juicio en agosto pasado, podría enfrentar hasta 35 años de prisión si es declarada culpable de facilitar las menores que fueron sometidas a los abusos.

“En cuanto a las acusaciones con respecto a la naturaleza de la relación de duque con Epstein, estos cuentos sin fundamento y espeluznantes parecen diseñados para vender libros”, afirmó una persona cercana al ex esposo de Sarah Ferguson en declaraciones al citado medio.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El príncipe Andrés fue acusado de usar un títere de sí mismo para abusar de sus víctimas

El príncipe Andrés en la mira: la radical decisión que tomó por miedo a ser detenido

El temor del príncipe Andrés: qué dirá la ex de Jeffrey Epstein sobre su relación con una menor de 17 años