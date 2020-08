El príncipe Andrés fue acusado de usar un títere de sí mismo para abusar de sus víctimas

El príncipe Andrés con Virginia Roberts. El hijo de la reina Isabel II niega las acusaciones en su contra y dijo desconocer a la mujer con la que aparece abrazado en la fotografía

Una de las víctimas de los abusos sistemáticos perpetrados por Jeffrey Epstein comprometió aún más al príncipe Andrés. Virginia Roberts Giuffre, quien ha acusado al príncipe de tener sexo con ella cuando era menor de edad, reveló que el duque de York abusó de ella y de Johanna Sjoberg usando un títere de látex de sí mismo.

Los supuestos hechos ocurrieron en la mansión de Jeffrey Epstein en Nueva York en el año 2001 y fueron narrados por Roberts Giuffre en el manuscrito de un libro al respecto que fue hecho público por la jueza de Nueva York Loretta Preska, magistrada en la causa contra Ghislaine Maxwell.

Roberts, ahora Giuffre, detalló cómo el duque abusó de ella frente a Epstein y Maxwell. Y describió como en la Pascua de 2001 Maxwell la convocó al estudio del primer piso de la casa de Epstein en Manhattan, Nueva York. Entonces, la pareja entregó a Andrew una marioneta suya usada en el programa de sátira británico de la década de 1980, Spitting Image.





En los años ochenta y noventa "Spitting Image" se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión británica por sus bromas a costa de la familia real

Luego, de acuerdo al relato de Roberts, el hijo de la reina Isabel II usó el títere para manosear a Roberts y Johanna Sjoberg en la que llamó “la casa del horror”. Después de presuntamente abusar sexualmente de ambas, el duque de York recibió un “masaje erótico” por Giuffre, que entonces tenía 17 años.

“Ghislaine me llevó al sofá en el que Andrew estaba descansando y me hizo girar para que el tuviera una buena vista antes de sentarme en su regazo. Fue fácil darles lo que deseaban, todo lo que tuve que hacer fue fingir que me entretenían con sus gestos lascivos, y cuando Andrés tomó mi pecho con un muñeco con su imagen, solo me reí”, relató Virginia.

Y agregó: “Ghislaine quería tomar una foto de la extraña escena e incluso consiguió que Johanna (Sjoberg), otra de los supuestas asistentes personales de Jeffrey, se sentara en su otra rodilla para tomar la instantánea”.

El príncipe Andrés con Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein en Royal Ascot, en 2000 (Shutterstock)

Johanna Sjoberg, de 40 años, describió previamente el encuentro con Andrew y su títere de Spitting Image. Ella testificó en una audiencia de 2016 en el caso de difamación civil de Giuffre contra Maxwell, del cual se toman los documentos recientemente publicados. Sjoberg dijo bajo juramento: “Me senté en el regazo de Andrew ... tomaron las manos de la marioneta y la pusieron en el pecho de Virginia, y Andrew puso la suya en la mía”.

Después de “muchos chistes burdos”, Giuffre afirma que se le ordenó llevar a Andrew a una sala de masajes. En el texto relata que Andrés se desnudó y mostró signos de excitación. “Comencé a desvestirme y Andrés siguió mi ejemplo y se desnudó, arrojando su atuendo al suelo. Quería correr y esconderme, sintiendo que sus manos me tocaban nuevamente (...) Le sugerí que se sentara mientras yo le frotaba los pies. Por la mirada en sus ojos, sabía que no podía importarle menos un masaje de pies, sus verdaderos deseos se mostraban por la excitación que estaba tomado su cuerpo. Me indicó dónde quería que lo tocara y cómo”.

El duque de York niega enfáticamente las acusaciones. “No recuerdo haberme reunido con esa señora”, dijo, aunque no ha sabido responder a las preguntas sobre la foto de ambos, en la que se ve una relación de confianza.

La entrevista del príncipe Andrés que lo dejó fuera de la realeza británica

La fiscalía le ha solicitado en reiteradas ocasiones a Andrés que vaya a los Estados Unidos a testificar en la causa. Por su parte, los abogados del hijo de la reina Isabel II han dicho que ofrecieron en más de una ocasión el príncipe fuera testigo para colaborar con las autoridades estadounidenses. Por el momento, Andrés es solo un testigo de la causa, de esta manera no está obligado a viajar ni comparecer frente a la justicia estadounidense.

De acuerdo a Giuffre, tanto Maxwell como Epstein -quien se suicidó en su prisión de Nueva York en agosto de 2019- eran activos participantes de las orgías que tenían lugar por toda Little St. James Island. Las menores llegaban en aviones privados y sin ser registradas.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un evento en Nueva York, 16 de mayo de 1995.

Los abogados de la británica habían logrado en los últimos cinco años que la declaración que revelaba su entramado de tráfico de menores no saliera a la luz. Sin embargo, a partir de su detención el pasado 2 de julio en una mansión oculta en medio de un bosque en Bradford, New Hampshire, quedó expuesta. La jueza federal que lleva la causa rechazó el ofrecimiento de USD 5 millones como fianza para permanecer en libertad durante el juicio en el que está acusada de “reclutar, preparar y finalmente abusar” de varias niñas menores de edad entre 1994 y 1997. Deberá permanecer en prisión hasta al menos julio de 2021, cuando empezará el proceso en su contra.

