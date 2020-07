“Desprotegida y con prohibición de defenderse”: el duro ataque de Meghan Markle contra la familia real británica

Los duques de Sussex con la familia real en el bautismo de Archie

Meghan Markle está decidida a todo contra quienes la humillaron públicamente. En las últimas horas se supo que la estadounidense identificó a los cinco amigos cercanos que concedieron una entrevista a la revista People criticando a su padre, y niega haberlos autorizado a hacerlo. Dicha información figura en los documentos legales que la duquesa de Sussex presentó como parte de su batalla en los tribunales de Londres en contra el periódicoThe Mail on Sunday y a su empresa matriz, Associated Newspapers, por dar “informaciones falsas” sobre ella para perjudicarla.

Markle, que junto a su marido, el príncipe Harry, dejó de representar a la monarquía británica a finales de marzo, ha demandado a Associated Newspapers por la publicación de extractos de una carta que escribió a mano y envió a su padre en agosto de 2018, cinco meses después de contraer matrimonio con el nieto de Isabel II, un enlace al que Thomas Markle no acudió por problemas de salud.

En los documentos, la esposa del príncipe Harry también apuntó contra su poderosa familia política y afirmó que se sentía “desprotegida” por la “institución” y que no podía defenderse de las acusaciones falsas en su contra, lo que resalta las diferencias entre los duques de Cambridge y Sussex.

Parte de la carta de Meghan a su padre, Thomas Markle, difundida el tabloide Daily Mail

En tanto, el grupo editor afirma que Thomas Markle compartió la carta solo después de que los amigos de Meghan, a quienes se los podría llamar para testificar en un posible juicio a fines de 2020 o principios de 2021, dieran la entrevista a la revista estadounidense People, que sintió que lo vilipendió. Por ello, indicó, quiso demostrar que el trato de su hija hacia él en aquella misiva no fue lo que habían sugerido.

Markle afirma ante la Justicia de Reino Unido que la carta fue publicada sin su consentimiento y fue editada cuidadosamente para dibujar una imagen deliberadamente “inexacta” de la relación con su padre.

En la misiva que Thomas Markle vendió al medio, su hija lo acusa de romperle el corazón “en un millón de pedazos” al dar entrevistas a la prensa, inventar historias y atacar a su nuevo esposo. También amonesta a su padre por ponerse del lado de su media hermana, Samantha, quien la atacó en la prensa mientras ella sufría en silencio.

Markle también le pide a su padre que deje de mentir cuando dice que él la llamó para decirle que no iba asistir a su boda. “Eso nunca sucedió, porque nunca me llamaste”, le reprocha. “Si me amas, como dices a la prensa, por favor no mientas más y déjanos vivir nuestra vida. Por favor no digas más mentiras ni sigas generando más dolor. Por favor, deja de explotar la relación con mi marido”.

Meghan Markle, de 38 años, está demandando a Associated Newspapers por un artículo en The Mail On Sunday que reproducía partes de una carta escrita a mano que le había enviado a su padre Thomas en agosto de 2018

En su defensa, la ex estrella de la serie “Suits” sentenció que “no sabía que se había dado la entrevista, y solo se enteró de ello, y de cualquier referencia a la carta, después de que se publicó el artículo” en la revista estadounidense People.

La esposa de Harry, de 38 años, afirma que se había convertido en el tema de una gran cantidad de artículos falsos y dañinos en los periódicos del Reino Unido lo que le causó una “tremenda angustia emocional y daños a su salud mental”.

Meghan Markle (The Grosby Group)

Como resultado del trato por los medios sensacionalistas del Reino Unido, el equipo legal de la duquesa añadió que estaba “consciente de que sus amigos estaban profundamente preocupados por su bienestar, específicamente porque estaba embarazada, desprotegida por la institución y prohibida de defenderse”.

La duquesa de Sussex, que recientemente se mudó junto a su marido y su hijo Archie a Los Ángeles , ha afirmado que cualquier compensación que pueda recibir si gana el caso será donada a una organización benéfica contra el acoso escolar.

Associated Newspapers, por su parte, niega por completo las acusaciones, particularmente la afirmación de que la misiva fuese editada para intentar de retratar a Meghan “negativamente”.

A finales de abril, Harry y Meghan anunciaron que cesaban su colaboración con los periódicos británicos “The Sun”, “The Mirror”, “The Mail” y “The Express” y justificaron su decisión por la publicación de historias falsas sobre ellos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El día que avergonzó al príncipe Harry y la mala relación con sus empleados: el explosivo libro que expone el “lado b” de Meghan Markle