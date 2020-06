Kate Middleton no siente la presión pública como futura reina de Inglaterra y se muestra imparable en su camino a la corona

Kate Middleton está enfocada en su trabajo como royal y futura reina de Inglaterra

Kate Middleton ha vuelto al servicio público después de tres meses recluida en su residencia en Norfolk, Inglaterra, por la pandemia de coronavirus. Tanto la duquesa como su marido, el príncipe William, se están adaptando al vacío dejado por la salida del príncipe Harry y Meghan Markle de la vida real a principios de año.

Middleton, 38 años, se enfrenta a una creciente expectativa pública como futura reina consorte de Inglaterra pese a que Isabel II, de 94 años, aún sigue al mando de La Firma, como llama la prensa a la familia real, y, por el momento, no tiene planes de abdicar.

“Aquellos que la conocen dicen que hay un núcleo real de fuerza, y ella se propuso el trabajo”, afirmó Sarah Gristwood, autora del libro “Elizabeth:The Queen and the Crown”, en el artículo de portada de la revista People esta semana. “Pero al mismo tiempo, tendría que ser sobrehumana para no sentir la presión”.

La salida del duque y la duquesa de Sussex empuja a Kate aún más cerca del centro de la familia real.“Sin Meghan y Harry, tendrán una carga de trabajo fenomenal los duques de Cambridge”, señaló una fuente cercana a la casa real. “Ninguna de las generaciones mayores puede hacerlo todo. La presión está sobre los dos”.

Kate Middleton ha abandonado su residencia de Anmer Hall, en Norfolk, en donde ha permanecido confinada junto a su familia, para visitar unos jardines en Fakenham, a pocos kilómetros de su casa de campo (Reuters)

Como la futura reina criando un futuro rey, se espera que Kate cumpla sin problemas múltiples roles. “Es un modelo a seguir para el Reino Unido, pero también para el mundo, lo que significa que todos los ojos están puestos en ti”, afirmó la experta en etiqueta real Myka Meier, autora de Modern Etiquette Made Easy. “La presión adicional de tener cámaras en todas partes para captar incluso el más mínimo movimiento hace que todo lo que haga sea un esfuerzo consciente. Desde la postura perfectamente equilibrada hasta la forma en que desciende una escalera o sale de un automóvil, todo se hace con cuidado”.

El escrutinio global significa que incluso sus elecciones de estilo tienen un peso enorme. Esa expectativa se extiende a sus hijos: el príncipe George, de 6 años, la princesa Charlotte, de 5, y el príncipe Louis, de 2, también.

“Creo que la presión está más en su imagen pública, asegurándose de que llevan las marcas correctas, mostrando a los niños con ropa menos costosa, especialmente en este momento”, señaló la fuente a la cita publicación. “Pequeños detalles, pero importan”.

Al igual que la reina Isabel, Kate no deja ver la presión en sus espaldas. Y ha encontrado una confianza cada vez mayor con su trabajo real. “Catherine es el tipo de mujer que se hará cargo de lo que se necesite”, agregó un fuente real. “Si necesita dar un paso al frente, lo hace, y siempre lo ha hecho”.

La duquesa de Cambridge retrató a su marido e hijos y compartió la imagen en las redes sociales por motivo del Día del Padre

En tanto, los duques de Sussex siguen en Los Ángeles y sin planes de volver al Reino Unido. La pareja real y su hijo Archie pasan sus días en una mansión de USD 18 millones propiedad del magnate propiedad del magnate Tyler Perry, a quien Meghan supuestamente conoció a través de su íntima amiga, Oprah Winfrey. Desde allí y rodeados de influyentes amigos, buscan conseguir su anhelada independencia financiera.

