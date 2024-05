Asesor FIFA aclaró polémica del primer gol de ADT ante Universitario por Liga 1: “Se debió sancionar saque de esquina”

Asesor FIFA reveló que árbitro se equivocó en primer gol de ADT ante Universitario, en duelo válido por Liga 1.

El fútbol, una vez más, se vio opacado por las polémicas arbitrales. ADT superó 2-0 a Universitario en la fecha 14 del Torneo Apertura, pero se presentó una jugada controversial previo al primer gol de los locales, que incluso terminó en la expulsión del entrenador ‘crema’, Fabián Bustos, y reclamo del administrador Jean Ferrari.

Lo que ocurre es que Jairo Concha centró y Aldo Corzo fue a disputar el balón aéreo con César Inga. El capitán de la ‘U’ impactó la pelota con su hombro y terminó fuera de la cancha. En el cuadro ‘merengue’, consideraban que le chocó al defensor tarmeño; no obstante, el árbitro otorgó saque de meta.

Fue así como el portero Pedro Díaz se apresuró y lanzó un pase a las espaldas de los defensas visitantes. Este fue aprovechado por el extremo Joao Rojas, quien terminó eludiendo a Matías Di Benedetto y Rodrigo Ureña, y haciendo un golazo para el 1-0 de su club.

El técnico Bustos reclamó con euforia que había sido córner a favor de Universitario y el referí Edwin Ordoñez le mostró la cartulina roja. Post derrota, el directivo Ferrari arremetió contra el arbitraje afirmando que inclinó la cancha a favor del ‘vendaval celeste’ y los perjudicó en una instancia decisiva del campeonato.

El administrador de la 'U' mencionó que juez Edwin Ordóñez "inclinó" la cancha con faltas y tarjetas amarillas en el partido jugado en Tarma. (Movistar Deportes)

Asesor FIFA aclaró polémica en Universitario vs ADT

En ese sentido, el exárbitro argentino y ahora asesor FIFA, Miguel Scime, aclaró la polémica a través de su canal de Youtube. De acuerdo al exjuez internacional, Ordoñez se equivocó al no cobrar tiro de esquina a favor de Universitario, debido a que el esférico pegó en César Inga.

“Erroneamente el árbitro no observa que el balón es desviado por el defensor local, se debió sancionar saque de esquina, que ante la sorpresa de los jugadores visitante,se determina saque de meta, un arquero que reanuda rapidamente, que de ese error finalizará en gol para ADT”, escribió.

Asimismo, Scime explicó por qué el videoarbitraje no llamó al referí peruano para corregir ese cobro. “Ese tipo de error no está contemplado para que el VAR proceda a participar, según las directrices y protocolo. Cuando la decisión tomada depende del criterio del árbitro (por ejemplo, saque de banda mal ejecutado, la distancia de 9.15m en un tiro libre) el VAR NO debe intervenir”.

La pelota chocó en el jugador tarmeño y debió ser tiro de esquina, según árbitro argentino.

Técnico de ADT le contestó a Jean Ferrari

Jean Ferrari, administrador de Universitario, explotó contra Edwin Ordoñez por su accionar en la derrota de su club. “El arbitraje fue lamentable. Tengo 20 años como futbolista profesional y sé cuando un árbitro inclina la cancha. Ahora, faltan tres fechas, qué casualidad lo del arbitraje”, apuntó a su salida del estadio Unión Tarma.

Estas palabras del exjugador tuvo respuesta de Carlos Desio, entrenador de ADT. El argentino manifestó que entiende el fanatismo del directivo y el dolor de la caída; sin embargo, considera que el arbitraje no influyó en el resultado, debido a que su equipo fue superior en el compromiso por Liga 1.

Próximo partido de Universitario

La ‘U’enfrentará a Junior de Barranquilla el martes 7 de mayo a las 21:00 horas en el estadio Monumental de Ate por la Copa Libertadores 2024. Este partido, que corresponde a la fecha 4, será vital para las aspiraciones del equipo dirigido por Fabián Bustos, ya que actualmente se posiciona en la tercera casilla y busca recuperar el liderato del Grupo D.