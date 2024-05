Darwin Espinoza: Comisión de Ética debatirá este lunes 6 informe sobre uso de recursos públicos del Congreso

Parlamentario de Acción Popular en el ojo de la tormenta. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Este lunes 6 de mayo, la Comisión de Ética Parlamentaria, liderada por Diego Bazán, debatirá el informe de calificación que recomienda abrir investigación en contra del congresista Darwin Espinoza. El acciopopulista fue denunciado hace dos semanas por el uso de recursos públicos.

Como es de conocimiento público, el dominical Punto Final reveló que personal de su despacho se dedicaba en horario laboral a recolectar firmas para la inscripción del partido denominado Movimiento Regional Adelante Áncash.

Entre las personas identificadas por el dominical se encuentran Wilfredo Valencia, coordinador del despacho; Kevin Haro, técnico; y Héctor Camacho, auxiliar, integrantes del despacho de Espinoza.

A ello se le suma la solicitud de 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo para imprimir material de afiliación a su movimiento político. Incluso, se le atribuye el uso indebido del acceso al sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a fin de verificar datos de afiliados.

Aunque el congresista intentó desmentir dichas acusaciones, sus declaraciones resultaron ser contradictorias y carecieron de sustento, pues los trabajadores implicados no solo ejercían labores para el movimiento político en horario laboral, sino que lo hacían desde su despacho y con su usuario al Reniec.

“Yo nunca me he corrido de las investigaciones. Al contrario, me he allanado y se le va a dar todas las facilidades a la comisión y al Ministerio Público (…) Insisto, si se hubiesen negado a investigar creo que sería algo sospechoso o irregular. Si se investiga se debe saber la verdad. Todo ese detalle se presentará a la Comisión de Ética y al Ministerio Público para sustentar la verdad”, mencionó el acciopopulista.

Por este caso, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar “por la presunta comisión del delito de peculado de uso (recursos humanos y logísticos)”, informó el Ministerio Público.

Dicha acción se suma a la investigación abierta por la Procuraduría General del Estado, la cual adelantó que “solicitará documentación referente a los presuntos hechos ilícitos al Congreso, al Jurado Nacional de Elecciones y al Reniec que permitan objetivamente estos graves hechos a fin de tomar las acciones que la Constitución le faculta”.

De acuerdo al procurador Javier Pacheco, de hallarse culpable, Espinoza podría recibir una pena de hasta 12 años por los presuntos delitos de concusión y peculado de uso.

“En el caso concreto del delito de concusión estamos hablando de una pena probable entre dos a ocho años y en el delito de peculado de uso, una pena privativa entre dos a cuatro años. En este caso, estaríamos ante un supuesto de, porque se suma la pena, 12 años”, mencionó en entrevista con RPP.

No es la única denuncia en Ética

Este escándalo no representa el único frente de problemas para el congresista Darwin Espinoza. Recientemente, la Comisión de Ética también decidió por unanimidad abrir una investigación contra el parlamentario de Acción Popular y su compañera Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por una supuesta negociación de favores.

En este otro caso, Espinoza es acusado de entregar el cupo de Acción Popular en la Comisión de Ética a Alcarraz, a cambio de que ella contrate a Stephanía Cuya, presunta pareja exmatrimonial del legislador.

El dominical anteriormente mencionado expuso que el 14 de agosto del 2023, Espinoza firmó un documento cediéndole el cupo de su bancada a la legisladora y que ella, tres días después, contrató a la mujer de 31 años, que no cuenta con carrera universitaria, en la Comisión de Inclusión Social que preside.

Estos hechos también motivaron a la Fiscalía a iniciar indagaciones preliminares contra Espinoza, bajo la sospecha de ser autor de cohecho activo genérico, y contra Alcarraz, por cohecho pasivo propio.