Tomás Angulo manda mensaje a Magaly Medina tras no ser invitado a su programa: “Nunca me pagó nada”

Tomás Angulo lamentó que Magaly Medina lo haya vetado de ATV. (Foto: Captura)

No ha podido volver a pisar ATV. El psicólogo Tomás Angulo recibió duras críticas de Magaly Medina a mediados del 2022, pues a la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ no le gustó que el especialista se disculpe con Melissa Paredes. Desde ese momento, la periodista señaló que no volvería a trabajar con él.

Como se recuerda, Tomás Angulo lamentó profundamente haber tildado de ‘bandida’ a la actriz en su momento, esto luego de darse a conocer que ella le fue infiel a su esposo Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda.

El arrepentimiento que mostró el psicólogo no fue del agrado de Magaly Medina, quien señaló que el especialista debió mantenerse firme en sus opiniones y no salir a cambiar su discurso por aceptar que lo inviten a otros programas. Desde aquel momento, la ‘Urraca’ anunció que no volvería a llamar para que analice los casos de infidelidad de la farándula.

Tomás Angulo es un psicoterapeuta peruano que aparece en televisión para dar consejos de pareja.

En una reciente entrevista con La República, Tomás Angulo rompió su silencio y expreso su incomodidad con la conductora de ATV, pues desde que ella dijo que no lo iba a volver a invitar, ningún otro programa de esta casa televisiva lo ha vuelto a llamar, por lo que piensa que la periodista ha dado la orden de no dejarlo ingresar.

“Ya no puedo entrar a ATV y nunca me han explicado el porqué, pero se supone. Antes iba al canal casi todos los días: me llamaban de los programas de Paco Bazán, el de JB, de los noticieros. Cuando pedí explicaciones, nadie me dijo nada”, dijo.

Asimismo, el psicólogo se mostró decepcionado de la actitud que tomó Magaly Medina, y es que él pensaba que eran amigos por los momentos que alguna vez compartieron fuera de la televisión. Incluso, este le demostraba su amistad al no pedir nada a cambio cuando la visitaba en su programa.

“Era bueno para ayudar, pero nunca me pagó nada en televisión porque pensé que éramos amigos. Incluso, celebrábamos su rating. Después, nada. Entonces, yo dije: ‘Caramba, el único que creía que era el amigo era yo’”, agregó.

En otro momento, el especialista recordó que él salió a defender a Magaly Medina cuando Guiliana Renfigo acató a su esposo Alfredo Zambrano. “Cuando Giuliana (Rengifo) salió a decir que su esposo (Alfredo Zambrano) era un tal por cual, yo salí a defender a Magaly, aunque ella no necesita defensa. Ya algún día se dará cuenta de que tuvo un buen amigo y ojalá que algún día conversemos y se dé esa oportunidad”, manifestó.

Intentó comunicarse con Magaly Medina

Tomás Angulo reveló que luego de haber sido vetado de ATV, él intentó comunicarse con Magaly Medina para arreglar las diferencias que tenían, pero no tuvo la respuesta que deseaba, pues ella nunca le respondió las llamadas.

“La llamé porque yo pensaba que éramos amigos, pero no me contestó. Y eso que nosotros hemos salido a almorzar, le he ayudado en el juicio que tenía”, dijo.

Además, indicó que las diferencias con la ‘Urraca’ no tiene mucho que ver con sus disculpas a Melissa Paredes, sino a otro evento que molestó a la periodista en su momento.

“Fue por otra cosa que dije y que ella no estaba de acuerdo. No salió en vivo, pero dijo: ‘Tomás Angulo no vuelve mientras no cambie; el Tomás Angulo que conocíamos antes opinaba y ahora no sé qué le ha pasado, pero a este programa no vuelve más’”, declaró, señalando que todavía siente admiración por ella.